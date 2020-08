Así opina Oflo

Ciertamente que la nueva campaña promocional con su nueva marca “Acapulco Playing Since 1930”, respondió a la golosa presentación políticamente palomeada y bendecida por el Titular de SECTUR Guerrero; quien por cierto lució una percha inmejorable tal cual los responsables del Fideicomiso de Promoción Turística de Acapulco (FIDETUR). Todo al máximo glamour del evento en el hotel “Las Brisas”.

La sesión de preguntas y respuestas al estilo priista, bien planteadas y seleccionadas a las personas preguntonas de siempre. Inclusive horas más tarde, puede leer una nota del periódico “El Universal”, perfectamente elaborada y promotora sobre dicho evento (tipo boletín oficial). No así en la prensa local, que el día de hoy, en primera plana no se ocuparon para destacar nota alguna del evento, es decir, paso sin pena ni gloria, y las redes sociales dirían otra cosa.

Muchas preguntas sobre los tiempos presentes, congruencia y sensibilidad de la nueva campaña, por los efectos mismos de la pandemia que tiene a los turistas acalambrados y agazapados. Es aquí donde debe existir un análisis crítico para no seguir en más de lo mismo: soberbia, poder, negligencia y mal gastar recursos que lejos de tirarse al caño, deben ordenarse y justificarse peso tras peso.

EVITAR MALGASTAR EN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN, son las prioridades que destaca el Dr. Mariano Alberto Lechuga Besné, Coordinador del Doctorado Internacional en Turismo de la Universidad Anáhuac México. Es claro y contundente al precisar que ante las campañas de promoción que se están realizando, se debe tener presente que aún prevalece en el país el #Quedate en casa, además de no estar resueltos los temas de seguridad sanitaria.

Tengamos objetividad que al puro estilo de la vieja escuela, en el evento de referencia no sólo se presentó el nuevo logotipo al estilo retro de la marca Acapulco, sino también se estableció que está dirigida a un público objetivo que contradictoriamente no tiene cautivo este destino, los millennials.

El abuso del espanglish pude observarlo en los eslogan repetitivos como “Mom, I’m in Acapulco”, con lo que la empresa responsable de la campaña se da respuesta directa en eso de que no visitan Acapulco porque “NO LOS DEJA SU MAMÁ” (sic). Esperan que con estos mensajes su “MOM” si los deje visitar Acapulco.

Cuánta falacia e imaginación de los jóvenes diseñadores de la campaña que seguramente se llevaron una buena lana, además de ignorar al resto de los segmentos turísticos, a la población local y sus productos tradicionales. Pero más cuestionable es para quienes pagaron la misma, y con poses de quinta la presentaron sin pudor y alegoría.

Ni entrar a detalles sobre los textos y personajes de los vídeos presentados, donde las redes sociales los tildan de pederastas, que lejos de sustentar esta nueva campaña, simplemente la obscurecen y cuestionan la realidad misma de los visitantes que supuestamente se hospedan en la novedosa clasificación de las nueve zonas, y que según el gobierno estatal, disponen al 100% de los protocolos de sanidad y bioseguridad. Tiempo al tiempo sobre estas verdades a medias.

¿Qué puede esperarse sobre esta cuestionada campaña del FIDETUR que ha surgido sin sustentabilidad? Su Director Operativo, Abraham Garay Velázquez, no se mordió la lengua al señalar “…antes de la pandemia los números del municipio en cuestión de turismo, iban a la alza, por lo que ahora esperan recuperarse con el relanzamiento de la nueva campaña”.

Lamentable que en programas promocionales de esta naturaleza, se sigan sin acatar las directrices jurídicas que deben observarse. Hasta hoy día el FIDETUR, sigue incumpliendo los mandatos constitucionales establecidos por la Ley Número 494 de Fomento y Desarrollo Turístico para el Estado y los Municipios de Guerrero, Título VI, Capitulo II, Artículos 83 y 84. Por ello sigue galopante la corrupción e impunidad y el H. Congreso Legislativo Estatal, bien gracias.

A LOS POSTRES…

>>> SE ACABAN EN REDES SOCIALES LA CAMPAÑA DE ACAPULCO. Así titula su columna nacional el periodista experto en turismo Carlos Velázquez Veranda, al indicar que en “redes sociales tundieron la nueva campaña de Acapulco para reactivar su turismo pues aseguran que no tiene nada de disruptivo” (sic).

>>>SECTUR FEDERAL BORRA VÍDEO DE CAMPAÑA DE ACAPULCO. Derivado a comentarios negativos recibidos principalmente de personajes reconocidos del medio turístico nacional que la consideran desastrosa, de mal gusto, promotora de la pederastia, ofensiva e insultante. En pocas palabras un ejemplo de lo que no se debe hacer.

>>>SEGURAMENTE Y COMO SIEMPRE NO HABRÁ RESPONSABLES. No obstante a saber que el Comité Técnico del FIDETUR, fue quien aprobó el contenido en textos, calidad y costo total de la campaña. Como siempre, en ¡Acapulco no pasará nada!

>>> LAS VACILADAS DE BASILIO las observamos al haber palomeado la multicitada campaña. ¿Cómo? Al ser parte del referido Comité Técnico del FIDETUR, como órgano ejecutor del fideicomiso, entonces sí estuvo en la polla. O bien como San Pedro, lo negará tres veces.