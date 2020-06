Así opina Oflo

Complicado, perverso, insultante y denigrante, es el escenario que hoy vivimos millones de mexicanos. Desde cualquier pista sea federal, estatal y municipal, todo está enlodado y confuso sobre qué hacer para contener la crisis ambiental.

Mientras el experto mexicano responsable de la pandemia, el Dr. López-Gatell, nos insiste e invita a ser más reservados en nuestra actitud ante el Covid -19 que nos tiene contra la pared. El Presidente López, nos reitera que debemos perder el miedo para salir a la calle, que ya todo está controlado y que debemos tener confianza y tranquilidad emocional. El punto crítico es que continúan los casos positivos y los fallecimientos.

De manera colateral a la crisis ambiental, hechos claros y demostrables se observan en el turismo que genera la mayor economía guerrerense, que se complicó al quíntuple, al momento que el capitán del barco, Rodríguez Escalona se infartó, y nadie sale al rescate del mismo.

El tiempo avanza y no perdona para que dicho sector turístico, se encuentre peor que los ambulantes playeros, que ya no venden mangos con chille, tostadas de camarón y chelas. Con la diferencia que la mayoría de los funcionarios de SECTUR Guerrero cobran y siguen tranquilos a más no poder. Nada que ver en lo que hoy se avanza en Cancún y La Riviera Maya, Los Cabos, Puerto Vallarta, Mazatlán y la Riviera Nayarit.

Tenemos claro que hay mucho que trabajar por los Protocolos de Seguridad y Sanitización en los términos del el documento: “Lineamiento Nacional para la Reapertura del Sector Turístico”. Ante la realidad de reducidos apoyos a los empresarios de dicho sector.

¿Cómo entender que hasta hoy día no se presente proyecto alguno en materia de dichos protocolos por la SECTUR Guerrero?

Cierto que qué el Gober Astudillo se encuentra premiado con el Covid -19, entonces, ¿Nadie puede poner orden en SECTUR Guerrero? Entiendo que el Titular de la misma está saliendo del infarto, pero supuestamente el Subsecretario de Servicios Turísticos que tiene la papa caliente en las manos, lejos de demostrar capacidad y conocimientos para sustituir al infartado, sigue haciendo lobby con su amigo el premiado, para que lo pueda designar Secretario de Turismo Estatal.

Otro punto sensible de reflexión es lo que acontece en la CDMX, al ser la entidad federativa que registra el mayor número de casos positivos y defunciones, donde la Jefe de Gobierno Claudia Sheinbaum, se cansó de cacarear que a partir de esta semana se tendría Semáforo Naranja. Afortunadamente todo reculo, y se dio inicio a la Semana de Transición. De todos modos todo indica que la necedad sigue y a partir del 22 de junio se tendrá el semáforo naranja.

Lo anterior, por todo lo que vendrá una vez que se dé banderazo a la totalidad de actividades, donde Acapulco está en la mente prioritaria de los turistas chilangos, “Turismo de Masas” que se dejara venir con todo. ¿Estamos preparados para esa envestidura?

En Guerrero no cantamos mal las rancheras, en la inteligencia de que dicho gobierno ha establecido que todo vendrá a la normalidad, a partir del 1 de julio próximo, fecha coincidente con lo anunciado por el Presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (AHETA), José Luis Smithers Jiménez.

Lo interesante y cuestionable de los compromisos del Presidente de AHETA, es que siga en dicho puesto y haciendo lobby de dicha presidencia, toda vez que hasta hoy día, ya no es más el Gerente del Hotel Hotsson Smart Acapulco. Entonces, de dónde se está colgando para seguir en tal posicionamiento.

A LOS POSTRES…

>>> SELLO DE SEGURIDAD GLOBAL EMPRESARIAL dependerá básicamente de la firmas de las Ligas Mayores como el Consejo Mundial de Viajes y Turismo y Cristal International Standard, posesionadas en diversos destinos turísticos internacionales.

>>> EXPEDIR EN MÉXICO DISTINTIVOS CON SELLO DE SEGURIDAD por el sector empresarial, tendrán que asumir su responsabilidad al momento que surjan personas contaminadas donde se han otorgado, donde la autoridad oficial no tiene responsabilidad alguna. Todo lo contrario con los Distintivos Oficiales H y M.

>>> GOBIERNO Y EMPRESARIOS DE TLAXCALA y OAXACA, son un ejemplo de vida: Cancelararon su mayores proyectos turísticos “Las Luciérnagas” y “La Guelagetza”respectivamente.