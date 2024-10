Así Opina Oflo

Después de todo lo que hemos podido apreciar, enlodado con el esquema de “Circo, maroma y teatro” ¿qué puede esperarse?, más aún con todo el impase dejado en el camino por el inimaginable López, que al menos para Acapulco, nos dio “un home run a más no poder”, donde fue insuficiente defender lo defendible.

¿Cómo fue posible construir un hospital, en el espacio privativo del turismo propio del Acapulco que dio vida internacional a nuestro querido México?

Esta apertura de construcción a López le quedó corto el Artículo 115 Constitucional, así lo dijo y así se mofo para nunca respetar las leyes <no me vengan con ese cuento que la ley es la ley> Nunca respeto la Ley de Desarrollo Urbano de Acapulco, para construir lo que se ha construido en el espacio emblemático del Acapulco Dorado: un hospital y un cuartel para milicos.

Inicio mi análisis en este contexto, para corroborar que al Acapulco del Siglo XXI hay que dotarle de una infraestructura moderna y competitiva que todos los destinos turísticos mundiales han construido, para estar donde están.

Debemos de tener claro que el <turismo es negocio> y bueno para la 4T, esto es un populismo totalmente apalancado por el gobierno de La Sheinbaum, entonces tendremos que remar contra corriente y ser más asertivos en las decisiones a emprender.

Acapulco hoy mayormente acribillado por los huracanes Otis y John, pues lejos de que agradezcamos sus efectos para poder reconvertir un Acapulco al nivel que estuvo cómo cuando surgió, pues está muy lejos de hacerlo en positivo.

Coincido con el empresario Javier Morlett, “Hemos construído un infierno en el paraíso. Todos decimos que Acapulco es un paraíso. Pero los que vivimos en el, vivimos en un infierno”.

Entonces ese paraíso debe de ser ampliamente reconvertido mediante una planeación estratégica transversal, los que me conocen al señalar nuevamente este planteamiento, me dicen, otra vez el burro al trigo y les contesto, no hacer esto es arar en el desierto.

La realidad misma es que Acapulco desde su surgimiento ancestral, siempre se doblegó todo con el poder federal, así fue que Acapulco pudo construir su amplia infraestructura turística, mediante Miguel Alemán consolidándose el eje central de la avenida principal, “La Costera que lleva su nombre”, dando un auge primordial al desarrollo inmobiliario, que fue totalmente consolidado mediante ese gran apoyo de Luis Echeverría Álvarez, al construir el Centro de Convenciones Acapulco que finalmente tuvo el nombre de Centro Internacional Acapulco (CIA).

Reconsiderando este análisis, nuestro paraíso fue desangelado desde la década de los 80’s, cuando los tres órdenes de gobierno hicieron hasta lo imposible para no reconvertir el CIA, argumentando no disponer los miles de millones de pesos que exigía.

Tengo muy presente la reunión donde el Gobernador Torreblanca Galindo, al reconocer la NO disponibilidad presupuestal, tomó la determinación de realizar una licitación pública para concesionar al CIA y fue así que la firma financiera Caabsa Constructora ganó dicha concesión por 15 años con posibilidad de prórroga por un periodo similar.

Todo transitaba bien, pero llego al gobierno el Layo Aguirre que conocemos y con toda su prepotencia institucional mandó al carajo la licitación pública, argumentando que el CIA era del pueblo de Guerrero y no de intereses privados y mal incursionados.

Amarrando navajas, entendamos lo inverosímil para impulsar el corazón del Acapulco Dorado y Tradicional, cuando hoy tenemos enmierdado el proceso de construcción del Hospital del ISSSTE y toda una amplia extensión de metros cuadrados, en condiciones deplorables de NO aprovechamiento en beneficio turístico.

Para corroborar lo que les estoy escribiendo, vayan y aprecien este desorden inmobiliario de tierra y de escombros sobre la ambición de la 4T por un mejor Acapulco del Siglo XXI.

Entre lo más deplorable, es apreciar el invaluable teatro Juan Ruiz de Alarcón, hoy totalmente enrollado por las pésimas y deplorables decisiones de la 4T, dejando en el camino este emblemático inmueble turístico que nos ha aportado tantas innumerables satisfacciones y recuerdos. de cultura y de amor al arte.

Este es el Acapulco al concluir el verano de 2024, situación que se contradice con el posicionamiento de noticias de la presidente Sheinbaum, donde el pasado domingo nos salió que el gobierno federal después de Otis y de John, ha destinado una inversión de 36 mil millones de pesos y como bien reacciona el REFORMA “Cuesta 100 mdp al día la atención en Acapulco”.

Mi muy querida presidente Sheinbaum, con todo el respeto que me merece, una sola pregunta ¿Dónde está toda esa millonada de baros?

Yo aprecio mucha miseria en las colonias más humildes y de mayor demanda de infraestructura urbana totalmente destruida; seguimos con severos problemas de agua potable; una deplorable reconversión de la Costera Miguel Alemán totalmente rota e insufrible con olores putrefactos del alcantarillado y de la bahía; la mayor parte de los edificios condominales de lujo, no se han reconvertido; los inversionistas españoles del hotel ELCANO y ese restaurante La Mansión de gran renombre, dijeron adiós a Acapulco; y la paisanada día adía sigue bloqueando las arterias viales del paraíso e insultando a quien se les ponga enfrente.

Pero bueno no todo se ha ido al traste. Pregunto ¿quién fue el principalmente beneficiado con el home run de López al construir el hospital del ISSSTE? ¿Quién fue? Pues nada menos que el magnate abusivo y perverso que hizo su riqueza del autofinanciamiento de carritos, el que formalizo la marca la “Riviera Diamante”.

Ese personaje fue quien hizo todo lo posible para no construir un nuevo centro de convenciones en el Acapulco Dorado, para no hacerle competencia a uno de sus múltiples negocios “Expo Mundo Imperial”.

A LOS POSTRES…

>>> AL MENOS EN ACAPULCO, seguimos todos los días sin autoridad de los tres órdenes de gobierno. Reitero lo que he comentado en el análisis: asesinatos por doquier en el puerto; al menos hasta este momento sigue el problema del abastecimiento de agua potable; severo problema con la mayoría de semáforos sin operar; bloques permanentes que afectan la economía y a la sociedad; inmundas obras en la costera y múltiples calles, sin ton ni son, es decir, obras interminables; etcétera.

>>> CLAUDIA SHEINBAUM “Acapulco está de Pie”; “Tomamos todo lo que hizo el Presidente López Obrador con Otis”; “Acapulco se transforma contigo”. Bla, bla, bla.

>>> ABELINA LÓPEZ RODRÍGUEZ mediante el proyecto “Acapulco se Transforma Contigo” de La Sheinbaum “Acapulco tendrá muchos apoyos como nunca”.

>>> SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, Guerrero continúa encontrándose entre los estados de mayores víctimas de homicidio: Guanajuato, Baja California, Estado de México, Chihuahua, Jalisco, Nuevo León y Guerrero.

>>> YUCATAN Y CAMPECHE únicas entidades federativas de México, no incluidas con alerta de viaje por los Estados Unidos.

>>> CRECIMIENTO AMERICA LATINA 2025: Argentina, 5.0% del PIB; República Dominicana, 5.0%; Guatemala, 3.6%; Nicaragua, 3.8%; Chile, 2.4%; Brasil, 2.2% México, 1.3%. Fuente: Fondo Monetario Internacional.

>>> Michael Sandel: La meritocracia tiene un lado oscuro y es que genera arrogancia entre quienes ganan y humillación entre quienes pierden. El biencomún debe ser el eje central de la ética pública.