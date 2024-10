Así Opina Oflo

Parto de la frase que en un momento utilicé y les compartí a “Acapulco nuevamente le llueve sobre mojado”, es decir, desgracia tras desgracia.

Pero NO, a nuestro paraíso de Acapulco le ha llovido sobre mojado, le ha llovido de todas las formas naturales y perversas de sus políticos que siempre se han aprovechado de la gallina de los huevos de oro que ya se los acabaron y ahora ¿por dónde seguir?

Siempre prudentes y propios. ¿Qué pasó con el slogan de la Sheinbaum en su primer mensaje a la Nación? Pues que su Primera Gira de Trabajo se la dedicaría a Acapulco, para atender los severos problemas del huracán John.

Ciertamente así lo hizo y esa primera gira se convirtió en tres reuniones que presidió, la mismísima Sheinbaum.

En esa primera gira de chamba, que por cierto llegó a Acapulco por tierra, tal cual lo hizo López, el que nunca se mojó sus zapatos para arropar y saludar a la paisanada y decirle lo que hubiera querido vociferarle.

En esa primera gira presidencial de La Sheinbaum, se trajo hasta el perico, sus distinguidos miembros de gabinete: La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el de Seguridad, Omar García Harfuch; el de Economía, Marcelo Ebrard; la de Turismo, Josefina Rodríguez; el de Salud, David Kershenobich; la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, y miembros de la Secretaría de Defensa y de la Marina.

¿Cómo ven esta logística del nuevo gobierno? Y lo más importante de ese momento histórico fue el compromiso de La Sheinbaum: “lo más urgente es el abastecimiento de agua potable y el restablecimiento de caminos”.

A casi un mes de la desgracia causada por John, en la mayoría de las colonias y fraccionamientos de Acapulco, seguimos sin “Agua Potable”, así es ciudadana presidente de México, preguntándole con el mayor respeto: ¿Por qué no comprometerse a ayudarnos con certidumbre, a dar la cara a quienes votaron por Usted? Que hoy la tiene como presidente de México y además viviendo a toda madre en Palacio Nacional.

Todo esto converge en la sobriedad de cuestionarle qué viene para la actividad turística de su gobierno, especialmente para Acapulco, donde al menos ha demostrado el menor interes por la ayuda presidencial.

¿Qué viene para la actividad turística de México? Esperemos cambios estructurales de fondo y no más de lo mismo, tal cual aconteció con el protagónico Miguel Torruco Marqués, como titular de Sectur Federal.

La cuestión es que no observamos al menos, un plan sobre los primeros 100 días de gobierno y sí apreciamos, el recule de México para no participar en FITUR 2025, todo esto por la incongruencia iniciada por López, respecto a la polémica para que España ofreciera disculpas a México por los excesos cometidos durante la conquista.

Pero si se tiene conocimiento sobre los planteamientos presentados por el Consejo Empresarial Turístico a la titular de la Sectur Federal, donde le ejemplifican los puntos medulares como son la inflación, la inseguridad y la sostenibilidad, que pueden entorpecer más al desarrollo del turismo nacional.

Especificamente respecto Acapulco ¿Cómo se aprecian las actuaciones de las Sectur Guerrero y de Acapulco, organizaciones empresariales y académicas, hoy totalmente de cabeza y dolosamente sin estrategia de planeación sobre su entorno?

Desde esta trinchera se aprecia un declive total sin pies ni cabeza, es decir, total desorden de inteligencia para poder reordenar el desorden del sector turístico, cómo efectiva palanca de desarrollo económico y turístico de Guerrero.

Muy lamentable que Los Salgado hayan doblado las manos, ante el emblemático líder empresarial del Acapulco Diamante. En charola de plata le entregaron la Sectur Guerrero y los resultados están a la vista, mediante los dos megas eventos: la XXXVI Convención Internacional de Minería y Premier Pádel 2024, a realizarse en noviembre próximo.

Ciertamente que ambos eventos generarán una importante derrama económica, donde el secretario Simón Quiñones Orozco cacarea ante los medios y se jacta por estar en lo correcto para Acapulco, bajo su lema “El Hogar del Sol”. Pregunta obligada a Quiñones Orozco, ¿Y qué planes tiene para el Acapulco Dorado y el Acapulco Tradicional que por supuesto incluye a Pie de la Cuesta? En el entendido que Acapulco no sólo comprende la zona Diamante.

Sobre la Sectur de Acapulco para el segundo periodo de gobierno de la presidente Abelina López Rodríguez (ALR), se pronostican inusitados resultados desde el inicio de actividades sobre la elaboración de su “Plan Municipal en materia de Desarrollo, Promoción y Servicios Turísticos”.

Me explico mejor ¿Qué puede esperarse de un político a la usanza de Noé Peralta Herrera, un personaje sin inteligencia y estrategia intelectual para impulsar la actividad turística de Acapulco, principalmente por la lamentable situación en que actualmente se encuentra? ¿Quién convenció a ALR para otorgarle a ese personaje la cartera de referencia?

Muy lamentable esta decisión municipal y aún peor, que se le haya autorizado como operativos a dos subsecretarios que carecen de conocimientos técnicos y experiencia profesional en materia de promoción y planeación turística. Es decir, si con David Abarca, Sectur de Acapulco navegó en altos niveles de corrupción, impunidad y carencia estratégica en planeación y desarrollo turístico, con esta nueva Sectur de Acapulco dejará una situación más lamentable que la actual.

Cerrando este tipo de cuestionamientos, las organizaciones empresariales como Grupo ACA, AHETA, Canirac y Canaco Servytur Acapulco, trabajan de manera aislada, unos tratando de avanzar de manera alineada y otros procurando “Reconstruir un Acapulco con el compromiso de los ciudadanos supone brindar seguridad y confianza a los turistas”.

Es decir, seguir "dando palos de ciego", sin visión en condiciones desastrosas para las empresas micro y pequeñas totalmente destruidas. Condiciones apremiantes para estar elaborando un esquema financiero y fiscal, orientado al rescate de la infraestructura de las playas destruidas desde Revolcadero hasta Pie de la Cuesta”

.Bueno pues hasta aquí la dejamos, esperando que al menos se solucione el abasto total de agua potable para todo Acapulco, donde la presidente ALR en su última declaración, dice que tenderemos agua hasta el próximo 29 de octubre. Que gran incongruencia de carecer respeto, orden y principios.

A LOS POSTRES…

>>> CLUB DE GOLF ACAPULCO una muestra real de reconversión por el daño total que le causó Otis. Este es el ejemplo claro de poder hacer las cosas, con trabajo diario, mediante una planeación estratégica transversal de su Presidencia Directiva.

>>> MEXICANOS CONTRA LA CORRUPCIÓN con pelos y señales testifican amplia corrupción de la Sedena, en contratos por más de 500 millones de pesos en la compra de electrodomésticos y enseres, para damnificados de Otis.

>>> CONSEJO NACIONAL EMPRESARIAL TURÍSTICO entregó a SECTUR Federal, un documento realista de la actividad turística, que va en contra del triunfalismo hueco que dejó Miguel Torruco Marqués.

>>> JOSEFINA RODRÍGUEZ ZAMORA, ritular de Sectur Federal, refrendó todo el apoyo de la Federación para Acapulco… ¿Cuál?...”Vamos a estar aquí, no nos vamos a ir, estaremos el tiempo que sea necesario”. Verborrea absoluta con eso de que estaremos ese tiempo. Nos salió muy política la Secretaria de Turismo, que además se puso botas y posó con palas quitando lodo.

>>> CIRCULA EN REDES: “Soy mexicano y no deseo ver tus mañaneras. Requerimos que esas horas, las uses para trabajar y cumplir con resultados, no nos interesan tus ideologías POPULISTAS”.

>>> MÓNICA CORAZÓN: A pocos días del aniversario destructor de Otis ¿Qué aprendimos en ese casi año?