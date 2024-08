Así opina Oflo

Complicado, manipulado y realista el proceso político de los Estados Unidos Mexicanos en pleno Siglo XXI, donde AMLO resulta ser el líder institucional a lo largo y ancho del país como Presidente de la República.

Hace décadas jamás imaginámos que viviríamos un esquema con esta magnitud, dónde el actual Movimiento de Regeneración Nacional <MORENA> confirma y concreta la mismísima estrategia de triunfo, logrado por su antecesor, el Partido Revolucionario Institucional <PRI> en gobiernos de décadas pasadas.

Tiempos aquellos donde el PRI mediante actos truculentos que nunca compartí, logró carro completo en los tres poderes legislativos del gobierno mexicano, tal cual lo establecen los artículos 49 y 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Entiendo y confirmo que son y serán momentos históricos trascendentales, ampliamente distintos en su determinación vertical, donde MORENA bajo acciones ampliamente cuestionables de alta voracidad e indignidad, en la próxima legislatura resultado de la “sobrerrepresentación legislativa” aprobará el “Plan C”, previsto por AMLO para así demostrar que su visión política ha sido realidad.

Entendamos que la diferencia de fondo del PRI para lograr carro completo, nunca de los nunca, fue mediante la perversidad de la <Sobrerrepresentación> tal cual lo concretara MORENA.

El andamiaje histórico se apreciará cuando AMLO al manipular los tres poderes de la Unión, entregará la estafeta a su predilecta científica presidenta, para que continue el camino trazado hacia un formato socialista, sustentado bajo un populismo de tercer mundo, inoperante y destructivo para el pueblo mexicano.

Pregunto: ¿Esto es lo que más conviene a México, tras toda su historia de aciertos y desaciertos políticos y económicos? Ir a caminos iguales como los que hoy vive Venezuela.

No nos confundamos y vayamos a lamentar y trastocar lo mucho que hemos logrado. Tengamos claro que los objetivos del actual presidente AMLO, son viables para su perversidad y truculenta realidad, más no para lo que todos los mexicanos deseamos.

Tengamos claridad que ciertamente en gobiernos anteriores ha existido corrupción, impunidad y deshonestidad para el país, ante la realidad que no debemos seguir apoyando gobiernos con esa misma calaña, tal cual hoy prevalece con mayor intensidad voraz.

Concluyo mi análisis reiterándoles que es básico y primordial, corregir el camino andado. Prioritario considerar que gobiernos como el nuestro bajo el sistema capitalista, el empresario resulta ser mayormente beneficiado por ser dueño de los medios de producción, de la maquinaria, sí del capital y la mayoría de nosotros, como trabajadores, pues ganamos menos, ahí el fantasma de la plusvalía que prevalece a nivel mundial, en diversos porcentajes.

A nivel mundial se ha confirmado que el capitalismo es el camino correcto hacia la prosperidad, donde la libre empresa abre mejores oportunidades para la sociedad y el bienestar común.

La cuestión es que ser pobre no significa que seamos inservibles y lastras del sistema por ser lo que somos. Es aquí donde tenemos que reflexionar y lejos de torpedearlo, hagamos nuestro mejor esfuerzo para ser los mejores trabajadores y dedicarnos a especializar nuestro trabajo profesional.

Claro que países como el nuestro, donde el 43.5% de la población del país se encuentra por debajo de la línea básica de pobreza, que se calcula con el valor de la canasta alimentaria; tiene que ser combatida mediante efectivos programas transversales en materia de inversión, productividad y niveles de empleo satisfactorios.

Es decir, otorgar apoyos de beneficio económico que efectivamente justifiquen el otorgamiento de los mismos, y no seguir regalando el pescado que lejos de traer consecuencias positivas, ha registrado la existencia de altos niveles de personas flojas e improductivas. Por ello, cada uno de nosotros tenemos un camino por andar, entonces hagamos el mejor esfuerzo por hacer lo que mejor convenga.

Me explico mejor, Oflo de 6 a 12 años, fui abridor de la yunta de bueyes como trabajador del campo, continúe mis estudios concluyendo la Licenciatura en Economía por la UNAM y estoy terminando vida como una persona de bien, con una modesta pensión; donde derivado a mi capacidad de aprendizaje tuve espléndidos trabajos en organizaciones empresariales como la American Chamber of Commerce of Mexico y la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, e importantes cargos públicos de renombre en los tres órdenes de gobierno, donde ciertamente metí la pata, pero nunca la mano, trabajé para México con honor y respeto.

Haber hecho lo contrario, realizando actos de corrupción donde tuve oportunidades de hacerlo, estuviera viviendo, mínimo en el Fraccionamiento Las Brisas y disponer de amplios pisos en NY, Madrid y París; además de muchas otras atrocidades. Pero así cómo estoy me siento muy a gusto de ser como soy y lo más importante, ser amigo de todos Ustedes y poderles escribir, lo que les estoy escribiendo.

No concretar efectivos programas económicos y políticos que conduzcan al orden productivo y paz social, permitirá que el tejido social se enardezca y se induzca al enfrentamiento permanente de la sociedad.

Derivado de lo anterior, les recomiendo que puedan apreciar la película de Miguel Franco “Nuevo Orden”, presentada en la muestra internacional de “La Bienale di Venezia 2020”.

Dicha película refleja y contempla la pérdida y exceso de principios y valores de gobierno, empresarios y trabajadores; que concluye en una hecatombe pavorosa y estéril contra nuestra equidad de amor y respeto.

Donde se aprecian manifestaciones intensas que diariamente observamos, mucha sangre y arrestos injustificados de personas totalmente injustificados.

El fondo de la película es la voracidad de los pobres contra los que más tienen, cayendo en asesinatos y corrupción de militares y políticos de gobierno. Este testimonial cinematográfico, es el claro ejemplo de lo que debemos combatir y no permitir.

¿Qué viene con el próximo gobierno mexicano? Al menos que se salgan de vivir de Palacio Nacional y se impulse un andamiaje plural e incluyente para beneficio de todos nosotros.

A LOS POSTRES…





>>> ¿QUÉ ES LA SOBRERREPRESENTACIÓN? Cuando un solo partido controla el Congreso, el equilibrio de poderes se rompe y lastima el sistema democrático de México. Significando en consecuencia que la falta de contrapesos puede llevarnos a decisiones unilaterales y poco representativas ante la ciudadanía.

>>> ¿Y EL TRIFE Y EL INE? Se encuentran maniatados bajo las espuelas de AMLO, corrupción absoluta, tal cual prevalece en Venezuela, “No qué No se bailaba con la mejor opción para callar a estos institutos políticos de mayor envergadura”.

>>> SURGE NUEVAMENTE LA MAREA ROSA, manifestación próximo 11 de agosto en el INE contra la sobrerrepresentación de los partidos. ¡Detengamos el atraco electoral! Respeto a la voluntad popular.

>>> AMLO se ha inmiscuido en los asuntos internos de los EUA, Guatemala, Argentina, España, Bolivia, Perú, etcétera y ahora nos sale con la inconsistencia para que dejen sólo a Venezuela.

>>> CONCLUSIONES DEL PERIÓDICO EL ECONOMISTA: ¡Indudable! un cierre sexenal como nunca antes: Asesinatos, desaparecidos, ingobernabilidad, inflación creciente, pérdida de productividad, pobreza y desigualdades, etcétera.

>>> JOSÉ WOLDENBERG, “México no puede volver a una institución electoral alineada con el gobierno, incapaz de garantizar la necesaria imparcialidad en todo el proceso electoral”.

>>> ¿QUIERES VISITAR EL NUEVO MUSEO DE LA NOSTALGIA EN ACAPULCO? pues tienes que pagar $250.00 varos.