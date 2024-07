Así opina Oflo

Ciertamente que tenemos que ser más emprendedores, innovadores, propios, congruentes, tolerantes e inteligentes. Todo esto enmarcado bajo nuestra responsabilidad y capacidad, para controlar nuestras emociones y no dejarnos manipular por ellas.

Los ejemplos de vida están rebasando nuestra habilidad para controlar y mejorar nuestro entorno económico, social y político; ante la perspectiva de fortalecernos como familia y amigos, al ser parte de la sociedad en que vivimos.

Cada día apreciamos que los mayores problemas que enfrentamos, son cada vez más agresivos y prepotentes. Primeramente, me refiero a la delincuencia organizada que cada vez se multiplica, a la falta de efectivos planes de desarrollo económico y social que satisfagan, al menos, nuestras necesidades básicas de productos y servicios.

Obvio entender que todo lo anterior es el resultado del abuso y el exceso de nuestros políticos acuñados desde hace décadas. La historia es propia en juzgar a quienes han gobernado y controlado los tres órdenes de gobierno mexicano, desde el flamante Benito Juárez hasta el infame Virrey AMLO que nos quitó hasta la gracia y disfrute de nuestro Palacio Nacional, además de tener presente, que a todos los mexicanos nos cuesta pagar cada mes siete (7) millones de pesos, porque viva en Palacio Nacional

Sobre este apartado la pregunta obligada ¿La científica presidenta electa, determinará seguir en Palacio Nacional?

Como parte de los resultados de mis análisis un buen lector me escribió lo siguiente: 1. Los políticos son mentirosos y engañan penitentes e ignorantes, o sea al pueblo sabio; 2. Los políticos son rateritos porque así es el sistema; 3. Los políticos ejercen el poder y no lo comparten. El poder lo ejerció AMLO y puso de tapadera a Claudia, para que tape todo lo que robo y 4. Al buen entendimiento no hay que ser sabio para entender las Leyes no escritas que permitirán que el poder lo mantenga AMLO.

Interesantes e los conceptos de nuestros políticos, ¿Ustedes que opinan?

La realidad es que todo se está planchando bajo los intereses políticos actuales. El Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE), está por validar el triunfo de Claudia Sheinbaum, exonerando total y absolutamente todo lo realizado por el actual gobierno de AMLO mediante sus mañaneras y diversas giras de campañas realizadas.

Es decir, el TRIFE calificará como improcedentes todas las denuncias presentadas, para invalidar la pasada elección federal. Y como reiteradamente lo dice AMLO “al carajo” con todos los indicios de actos presentados, además que el Tribunal Federal considerará como infundados todos los apoyos otorgados mediante los diversos programas sociales y la inmundicia realizada por Morena, PT y PVE.

¿Así o más claro? Y cómo ya ha reiterado AMLO, que el peso está más fuerte que nunca, que no ha contratado deuda y que la economía transita tal cual lo planeado; presumiendo con su predilecta expresión "al carajo con todo" directa a los conservadores, a quienes nos dice que no debemos estar sorprendidos de que el pueblo no quiso más corrupción, pobreza, humillación, clasismo, racismo, por lo que deben aprender la lección.

Pero el teatro se cae mediante las estadisticas oficiales de INEGI y de Banco de México, al poner a rasero y cuestionar las supuestas cifras de AMLO. El 40% del país es tierra delincuencial y a nivel mundial ocupamos el primer lugar; el crecimiento económico del PIB promedio de su gobierno será del 1.1%, inferior a los últimos cinco sexenios; la corrupción tiene una espiral galopante, tan sólo con Segalmex la cuentita fue de 15 mil 151 millones de pesos y asimilemos las de sus cuatro macro proyectos de gobierno y PEMEX; en deuda pública será el sexenio que también endeudará más al país con 17 billones de pesos; etcétera.

Cierro mi análisis con la siguiente analogía ¿Actualmente qué puedes comprar con 20 pesos, pues 1 dólar y te sobran algunos varos y con 1 dólar que puedes comparar en el mercado mexicano? Pues, aunque suene a albur, ayer estuvo a 20 pesos el plátano, kilos de tortillas 22 pesos, de huevo en 50, de frijol en 50, de lentejas 40, de azúcar 32, de limón 35, de manzana 50; litro de leche 25, de gasolina premium 26.24, regular 24.81 y diésel 26.03; pan blanco 49, papel higiénico 48, entre otros productos básicos.

A LOS POSTRES…

>>> NUEVO TITULAR DE SECTUR GUERRERO, resultado favorable de quien tiene invertidos sus fierros en el turismo de Acapulco, es decir, el magnate de la Riviera Diamante se desprende de un gañán, pero gana terreno en arar mejor para sus proyectos de inversión.

>>> NUEVO MUSEO EN ACAPULCO bajo la inversión de un verdadero empresario propietario del Grupo Carso; ubicado en el nuevo Hotel AMARES <antes Calinda> bajo el recurso turístico como “Museo de la Nostalgia” que tiene una verdadera exclusividad para el puerto, es decir, ningún otro destino turístico de playa puede presumir sus más de 80 años en experiencia y satisfacción para el Jet Set, luna mieleros y diversos segmentos turísticos. Visítenlo, está en Icacos donde antes estaba el Sanborns Calinda.

>>> HOME RUN DE JOE BIDEN mediante la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y “El Chapito” Joaquín Guzmán López. Importante respiro para los Demócratas para la elección del próximo 5 de noviembre.

>>> LA MEJOR VIBRA PARA LOS PAISANOS EN PARÍS 2024. Otro fatal descuido de AMLO por mantener a la fatídica Ana Guevara, como Directora de la Conade, se esperan al menos 8 medallas.

>>> FELICIDADES AL GOBIERNO FRANCÉS por la inédita e inmejorable apertura de los Juegos Olímpicos PARÍS 2024. Verdaderamente espectacular ante más de 300 mil espectadores, a lo largo y ancho del Río Sena y toda su hermosa y confortable infraestructura. París siempre será la Ciudad Luz, la Ciudad del Amor.