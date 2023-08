Así opina Oflo

Cada momento histórico tendrá su verdad científica, propia, ordenada, visionaria, ampliamente sustentada y arropada por su realidad. Complicado tratar de querer seguir dándonos atole con el dedo y con ello seguir complicando el tejido social.

Difícil asimilar y contravenir las políticas públicas de la 4T, que se sustentan en la reconversión de la pobreza insultante hoy prevaleciente a nivel mundial. Soy propio en combatir esa vertiente, ya que hay que erradicarla, pero con una efectiva estrategia inteligente y no con una verborrea de quinta.

Reitero mi empatía con esos lineamientos que me enseñaron en la Escuela hoy Facultad de Economía de la UNAM, para equiparar la situación del proletariado versus empresarios que desde un inicio nos lo explicó el padre de la ciencia económica Adam Smith.

Entonces tenemos que entender y comprender el sistema económico donde hemos vivido y seguiremos viviendo. Esta es una decisión plural de todos los mexicanos y no de una oligarquía promovida desde Palacio Nacional.

Por supuesto que este tema es de largo alcance y lo introduzco para quitarnos de la mente arañas y sapos que en nada benefician la realidad de nuestra complicada situación económica, social y política.

Por ejemplo, en mi pasado análisis insistí sobre la aberración del Decreto aprobado por Los Salgado, para desaparecer el Fideicomiso del Centro Internacional Acapulco y jurídicamente, apalancar la construcción del Hospital del ISSSTE en el corazón de María Bonita de la Costera Acapulco.

Lo irreversible es que ahora no entienden o bien no saben cómo producir riqueza sin destruir el medio ambiente y faltar a los usos y costumbres de la ciudadanía.

Me refiero a la fallida Feria Verano Fest Acapulco 2023 que pretendieron concretar en el Club de Golf Acapulco (CGA), que propiamente lo iniciaron el 31 de julio y que concluyó el 5 de agosto pasado, toda vez que desde el domingo 6 de agosto fue suspendida. Quiero entender que algo tiene que ver el Artículo 115 Constitucional.

En lo personal desde el 27 de julio observe que montaban en el CGA dicha feria, por supuesto inconcebible entender y comprender los logos de los gobiernos estatal, municipal y organismos privados que se responsabilizaban en la organización de la misma.

De inmediato compartí por el WhatsApp fotografías, donde se observaba la afectación del césped entre los hoyos 4 y 5 y claro entender que se evitaría el deporte de los golfistas y se ponía en riesgo el hábitat de los más de 70 venados cola blanca.

Lo importante es que entre azul y buenas noches, justicia divina y a partir del pasado domingo 6 de agosto se suspendió la famosa feria, nadie sabe a que obedeció y los motivos de echar abajo la misma, donde insisto que el 115 Constitucional influyó en la determinación.

Destaca observar el maltrato al alambrado y rotura del mismo que habrá que reponerse, así como la afectación de las áreas verdes y césped más quemado, destacando no seguir soportando basura y los olores de las heces humanas, a lo largo y ancho de la calle María Bonita.

Cuestionamiento absoluto es tener conocimiento si estuvo involucrado el Presidente del Consejo Directivo del CGA, sumándosele en consecuencia los graves problemas que actualmente enfrenta con sus empleados que dan vida y respeto al CGA.

Nada que ver con los tiempos cuando el Notario Fabio Pano fue Presidente del CGA, quién dejo un espléndido fondo de recursos financieros hoy inexistentes en su totalidad. Jodida situación financiera en la actual administración del CGA.

Es decir, hasta hoy día siguen los atropellos y excesos de no respetar el reparto de utilidades que deben de ser inmediatas y no en parcialidades, no otorgamiento de vacaciones ni entrega de uniformes y claro, los arreglos a modo beneficiando a trabajadores impuestos por el actual Consejo Directivo.

Otro gran pendiente sindical del CGA es la liquidación del fallecido trabajador Sergio Oliva Soriano, a cuya familia le otorgaron dadivas y no lo que realmente debió corresponder.

Entonces hay que esperar resultados del Presidente del CGA, respecto a toda esta problemática de conformidad a los compromisos y obligaciones del Contrato Colectivo vigente.

Como podemos observar complicado el andamiaje económico, político y de seguridad nacional, estatal y municipal. Por donde se presione sale pus, cuestionando en consecuencia la credibilidad de los órdenes de gobierno.

En el plano nacional todos los reflectores están enfocados en los libros de texto que iniciarán su repartición el próximo 28 de agosto, ante el posicionamiento del presidente AMLO anticipándole a sus críticos que se han elaborado de conformidad a su metodología y se procederá puntualmente en la entrega de los mismos en las 32 entidades federativas.

Complicada situación de dichos libros de texto, ya que el fondo de los mismos no son las fes de erratas, más bien obedecen a la transfiguración perversa y visionaria de AMLO y su 4T.

Paralelamente en la bendita tierra suriana de Guerrero, cada vez más se calienta el horno con asesinatos ligados directamente al gobierno estatal, actos de corrupción gubernamental en obras públicas e inestabilidad política en las principales ciudades de la entidad, que poco o nada inquietan a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, a los que ha respondido “que los ataques e infundios que ha recibido en los últimos días vienen desde la clandestinidad y con ellos pretenden detener el avance que ha logrado la cuarta transformación en Guerrero”.





Muy bien los discursos de la gobernadora, pero al menos qué explicación merecemos los guerrerenses al tener conocimiento que su pareja sentimental, Rubén Hernández Fuentes, se desempeña como Jefe de la Oficina del Gobierno Estatal. ¿Impunidad al más alto nivel de gobierno?

¿Cuánto nos queda por recorrer? Todo lo que podamos asimilar y reflexionar sobre los posibles candidatos a la Presidencia de la República, para la elección del 2 de junio de 2024.

Dicen los dados que todo está cargado en la corcholata de Morena, siempre y cuando la ciudadanía sea otra vez insensible y se agache nuevamente, así como que los partidos políticos de la oposición, sigan haciéndose guajes para no trabajar de manera plural e incluyente. El tiempo pasa y no perdona.

LOS POSTRES…





>>> ¿CAZA DE VENADOS POR LA NOCHE EN EL CLUB DE GOLF ACAPULCO? Confío que todo sea especulación, la vigilancia y responsabilidad recae en la Delegación Federal de Protección al Ambiente en la entidad.

>>> GOBERNADORA EVELYN SALGADO PINEDA: “Estoy más firme que nunca, ni un paso atrás, vamos para adelante, por la transformación de nuestro estado”.

>>> SENADOR FÉLIX SALGADO MACEDONIO: “voces desde la cobardía y el anonimato no van a minar la voluntad del pueblo de Guerrero ni a su gobernadora”.





>>> DENISE DRESSER: “En Guerrero hay violencia, narco bloqueos, asesinatos en carreteras, ajusticiamiento entre bandas, ejecuciones, redes familiares distribuyéndose el botín gubernamental y aprovechando los privilegios del poder”.





>>> SALVADOR GARCÍA SOTO: “El capricho presidencial de haber impuesto a como diera lugar al clan de los Salgado para gobernar Guerrero, lo están pagando con sangre los Guerrerenses”.

>>> TEMPLO MAYOR F. BARTOLOME: “Lo de Guerrero no son hechos aislados de violencia…en el atropello y la brutalidad. ¿No será hora de reconocer que ya es un estado fracasado?

>>> SECTUR ACAPULCO todos los días de 7:00 pm a 10:00 pm hasta el 27 de agosto, realizará de manera gratuita un show de iluminación en los acantilados de La Quebrada. Por supuesto que una golondrina, no hace verano.

oflomx@gmail.com