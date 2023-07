Así opina Oflo

Ciertamente que para quienes nos dedicamos al análisis e investigación que conduzcan a tomar mejores decisiones sobre la economía, simple y sencillamente el COVID-19 y los diversos contextos de políticas públicas y del sector privado, nos han llevado a un entorno completamente tergiversado y complejo.

Específicamente hago referencia al sector turístico, fuertemente arremetido por el actual gobierno federal, desde su fraudulenta consulta ciudadana para dejar fuera de contexto al proyecto Aeroportuario de Texcoco y los múltiples similares del sector.

Es decir, el turismo al ser parte esencial del neoliberalismo, pues simple y sencillamente ha sido marginado en materia de política económica, al no dotarle de un efectivo Plan Nacional de Turismo y socavarlo con proyectos sectoristas como el Tren Maya y el Aeropuerto Felipe Ángeles que no levantará, ni con globos de largo alcance.

Demasiado desdén y desorden en planeación estratégica para la actividad turística que es fuente de considerables inversiones generadoras de empleo y de combate a la pobreza.

Pero bueno, esto no se entiende desde Palacio Nacional, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hace caso omiso y perverso en el único trabajo que realiza a nivel de gobierno, sus mañaneras de todos los días.

Este ejemplo nacional se multiplica en cada una de las entidades federativas donde la 4T tiene control absoluto. Por ello la inminente necesidad de retomar vuelo, para considerar qué vendrá para la elección federal del 2 de junio de 2024.

Insisto en ser más prudentes y objetivos en nuestra decisión del voto nacional. Vamos para el quinto año de gobierno y los resultados están a la vista de todos, donde la corrupción e impunidad supuestamente cacareada por AMLO, sigue galopante y a todo lo que da.

Cómo analista siempre insistiré en la prioridad, de trabajar con LINEAMIENTOS, OBJETIVOS Y METAS DE TRABAJO, que nos lleven a elaborar un efectivo Programa Sectorial de Trabajo y un seguimiento puntual respecto avances y resultados.

Me explico mejor, al no existir planes y estrategias, pues todo se cae, insulta y ofende. Lo más complicado, no se observará productividad, eficiencia, competitividad e innovación.

Este es el severo problema de fondo del actual gobierno estatal de Los Salgado, disculpen de Guerrero. Todo está entreverado, sin planeación estratégica y trabajando tal cuál lo hace AMLO desde sus mañaneras. ¿Entonces qué les preocupa?

Sigue firme el esquema que conocemos como “Circo, Maroma y Teatro” que el Grupo Aca en su última sesión semanal le ofreció al Titular de la SECTUR Guerrero. Fatal su presentación y lo peor, que muy pocos inteligentes socios lo cuestionaron y todo terminó con un buen desayuno y que siga la fiesta.

El tema central fue cuestionarle sobre el problema central que ahora tiene de cabeza a Acapulco, la construcción del hospital del ISSSTE en el espacio emblemático del Centro de Convenciones, piedra angular y proyecto ancla del turismo, como principal sector generador del desarrollo económico estatal.

Chequen la respuesta que ofreció el Secretario Santos Ramírez:

· “El tema del Centro Internacional Acapulco (CIA) está en un análisis de factibilidad, y si entonces hay un proyecto tendrá que existir antes de que se ponga la primer piedra, habrá un proceso de socialización para que puedan plantear las inquietudes. No se tiene un proyecto no ha llegado, no hay datos".

· Afirmando que en caso de concretarse el proyecto el CIA no será "demolido". ¿Entonces dónde se pondrá la primer piedra? Complicada inconciencia de Santos Ramírez.

Es decir, respuestas aberrantes por su falta de conocimento sobre dicha situación, ante la realidad de las actuales instalaciones del CIA ampliamente fatales por su situación de abandono absoluto en su reconversión física.

Lo anterior, lo confirmo por haber sido parte de los funcionarios que tuvimos que abandonar el inmueble por sus múltiples problemas de “cascadas de agua en la temporada de lluvias”.

Claro que antes de salir del CIA el inmueble se concesionó por 17 años al Grupo Caabsa, que el gobierno de Layo Aguirre desconoció y hecho abajo la reconstrucción de un nuevo CIA.

Pero bueno, resulta que ahora ésta es la cereza del pastel que desde hace semanas tiene de cabeza a la actividad turística de Acapulco, como generadora de la mayor riqueza, sin considerar a la nueva marca “Riviera Diamante”, donde llega el turismo que deja plata y se encuentra de primer mundo.

Tal es el problema que el Observatorio Ciudadano integrado por 12 principales organizaciones privadas, desde el Colegio de Arquitectos de Guerrero, A.C. hasta el Colegio de Abogados de Guerrero, donde por cierto no participa la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco; firmaron una DECLARATORIA considerando al CIA cómo un “Patrimonio Artístico Inmueble”, por ser un Conjunto Arquitectónico Emblemático que lo hace un referente de la memoria colectiva y simbólica de residentes y visitantes.

¿Cuál patrimonio artístico emblemático y memoria colectiva? De verdad que no entendemos y reconocemos la problemática real del CIA, politizándolo con esta DECLARATORIA.

El CIA es un elefante blanco totalmente obsoleto, salvo el teatro Juan Ruiz de Alarcón sede de la Orquesta Filarmónica de Acapulco. Todo lo demás tendrá que demolerse y construirse un nuevo CIA con tecnología de punta mejor que el del perverso líder empresario de la Riviera Diamante, que propiamente es quien ha obstaculizado e impedido la construcción del nuevo CIA.

Paralelamente ha surgido también el posicionamiento del empresario Alejandro Martínez Sidney, Presidente de la CANACO Acapulco, en pro de la construcción de dicho hospital en el CIA, quien ha destacado que la zona tradicional en hoteles y negocios turísticos se encuentran en “terapia intensiva”.

Nada nuevo al señalar todo el muladar de inmuebles que ofenden e insultan a nuestro Acapulco, del que han hecho caso omiso incluir los últimos dos gobiernos estatales y el actual en funciones. Entonces no busquemos protuberancias dónde no existen, tratemos de ir por el camino adecuado para salir de este problema de construcción del hospital en el terreno del CIA.

Ya lo escribí antes, hoy lo repito: el presidente AMLO con su inconsciencia absoluta, ya palomeo la construcción del hospital en el CIA. Es tan inconsciente como sus CUATRO proyectos insensibles claves de su gobierno y si agrega otro más, pues que se joda Acapulco.

Concluyo mi análisis, recomendando en ponernos de acuerdo todos en un mismo fin: elaborar un MANIFIESTO firmado por el Observatorio Ciudadano y sumarle la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco, el Colegio de Licenciados en Turismo, sector académico, sindicatos y respaldarlo con el levantamiento mínimo de 250 mil firmas de paisanas y paisanos de Acapulco.

Publiquemos ese MANIFIESTO en los principales diarios de prensa nacional, con absoluta objetividad sobre los 10 principales inconvenientes básicos y estratégicos para no construir el multicitado hospital en el terreo del CIA.

Respetuosamente me parece que esta puede ser la mejor alternativa para no seguir del “Tingo al Tango”. Además de programarse un efectivo programa promocional con la TV, radio y redes del Internet.

Quiero entender que, si AMLO tiene el poder, pues hay que hacerle entender cuál es el interés de la ciudadanía de Acapulco. Hay que trabajar con congruencia y estrategia para que nos escuche, entienda y comprenda.

Ustedes mis paisanas y paisanos deciden que hacer.

LOS POSTRES…

>>> ¿PROGRAMA SECTORIAL DE TURISMO 2021 -2027? En la reunión del Grupo Aca, dijo el Secretario de Turismo Santos Ramírez que ya se elaboró. Gobernadora Evelyn Salgado Pineda, ¿dónde podemos disponer de un ejemplar para conocer sus lineamientos, objetivos y metas?

>>> INSISTO EL PROYECTO ANCLA es construir un NUEVO CIA con Tecnología de Punta cómo aquellos años de 1973, cuando se construyó. Además de incorporarle proyectos de inversión privada a fines en materia comercial y de servicios turísticos del Siglo XXI.

>>> ¿Y EL TERRENO DEL CLUB DE GOL? Casi al 100% es propiedad del gobierno federal, actualmente concesionado a empresarios de poca monta que hacen y deshacen con él lo que quieren. Esta es una opción más del terreno donde se puede construir el hospitalito. ¿Entonces trabajemos con propiedad y objetividad?

>>> JOSÉ ÁNGEL GURRÍA TREVIÑO “El próximo periodo en la presidencia de México será ingrato, porque el trabajo que habrá que hacer será como armar con los codos un rompecabezas al que le faltan piezas”.