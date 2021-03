"¿Así nos ven?"

“Increíble que MORENA lleve como candidato a Félix Salgado Macedonio, un impresentable… que debería estar en la cárcel”, dijo en Chilpancingo el líder nacional del PAN, Marko Cortés, y sus palabras expresan un pensamiento que parece se observa desde fuera del territorio porque en la entidad, los comentarios se han silenciado por el mismo temor no sólo de que sea el candidato, sino de que llegara a ganar.

Una amiga periodista de la Ciudad de México me dijo: ”¿Porqué está Bety Mojica en esa foto?”, y agregó: “Si la dirigencia nacional la dejó fuera de la encuesta final por no tener antigüedad en ese partido. "¿Porqué está ahí?” Evidentemente la respuesta la tiene la propia Beatriz Mojica Morga, aunque se pueda vislumbrar desde fuera al encontrarla en las listas de diputadas plurinominales que hace días circula y que da idea a su presencia flanqueando a Félix, como un cuadro de él, y sin que se haya pronunciado a favor de las víctimas ni del caso.

Pero la siguiente afirmación de Marko Cortés me inquietó cuando dijo que apuesta -para el día de la elección- ”a la inteligencia de los guerrerenses, pero particularmente de las guerrerenses que no van aceptar ni aunque les den un apoyo, ni por un recurso o despensa alguna, no van a permitir doblegar su dignidad”.

“Guerrero no puede tener un violador, no puede tener alguien acusado de forma reiterada por violencia contra la mujer. No puede ser, es realmente inaceptable. Puro circo que lo iban a bajar”, acotó el líder nacional del PAN.

Y sus palabras son contundentes.

El estado de Guerrero ha tomado las planas y los espacios audiovisuales, así como redes, con el tema de Félix Salgado Macedonio que sobre las acusaciones de violación no ha dicho nada. En el caso de Basilia “N”, la Fiscalía del Estado dijo “prescribió” , es decir, perdió efectividad o valor, responsabilidad por transcurrir el tiempo, que no significa que haya sido absuelto, es decir, que no tenga culpa.

Y en el otro caso…la Fiscalía aún investiga.

¿Qué importante es para Guerrero que la Fiscalía informe sobre la situación legal del candidato de MORENA? Me parece que de mucha importancia porque nos dará una respuesta de la forma en que la ley “estudia” el caso, y nos permitirá ver cuáles son aún los vacíos que el Congreso local no ha logrado cubrir a favor de las víctimas de delitos sexuales.

Lo cierto es que, en este momento, desde fuera nos observan, sabrán simplemente qué moral impulsa al pueblo a emitir su voto.