Arde el planeta

La declaración de Antonio Guterres, Secretario General de Naciones Unidas, al señalar “que se terminó la era del calentamiento global”, pues, comenzó la de la "ebullición global”, debería ponernos en alerta mundial y que todos los países del orbe urgentemente destinen los recursos necesarios tanto humanos, tecnológicos y económicos para disminuir la temperatura global. Esta declaración se hace justo el día en que la Organización Meteorológica Mundial (OMM) informaba que este mes de julio será el más cálido jamás registrado por la humanidad. "El cambio climático está aquí, es aterrador y esto es sólo el principio”, enfatizó. "No necesitamos esperar hasta finales de mes para saberlo. A menos que se produzca una nimiedad de hielo en los próximos días, julio de 2023 batirá todos los récords”, lamentó Guterres ante la prensa.

Con esas palabras se hacía eco del informe presentado por la OMM, en conjunto con el observatorio europeo Copernicus, que sostiene que existen ya los datos suficientes para asegurar que julio de 2023 será "muy seguramente el mes más cálido jamás registrado”. Con esto, se superará el récord establecido en julio de 2019. Este calor "no tiene precedentes” en miles de años, indicaron ambas instituciones.

"Basta de esperar” "En grandes partes de Norteamérica, Asia, África y Europa, este verano es cruel. Para todo el planeta, es un desastre”, dijo Guterres, que recordó que "para los científicos, es inequívoco: los humanos son los responsables”, y la única sorpresa sería la velocidad con que se ha producido el cambio. "Las consecuencias son claras y trágicas: niños arrastrados por las lluvias monzónicas, familias que huyen de las llamas, trabajadores que se desmayan bajo el calor abrasador”, remarcó.

La OMM explicó que el 6 de julio fue el día más caluroso nunca antes registrado, con una temperatura media de 17,08° grados. El récord anterior, medido el 13 de agosto de 2016, era de 16,8 grados.

"Las emisiones antropogénicas (generadas por el hombre) son la causa última de estos aumentos de temperaturas", destacó Carlo Buontempo, director del Servicio de Cambio Climático Copernicus, quien anticipó nuevas cifras récord para los próximos meses de 2023.

Ante esta catastrófica situación, el Secretario General de la ONU repitió sus incesantes llamados a una acción radical y urgente, arremetiendo una vez más contra el sector de los combustibles fósiles: "El aire es irrespirable, el calor es insoportable. Y los niveles de beneficios que generan los combustibles fósiles y la inacción climática son inaceptables". "Los líderes deben liderar. Basta de vacilaciones. Basta de excusas. Basta de esperar a que otros se muevan primero", sentenció.

En otras palabras cada quien debe hacer lo que le corresponde. Individualmente podemos dejar de utilizar el vehículo particular para ir a distancias cortas; planificar nuestras rutas para optimizar el vehículo; sembrar más plantas y árboles en nuestras casas y/o azoteas; evitar quemar la basura así como los terrenos de siembra ; no utilizar aerosoles que contengan clorofluorocarbonos , ahorrar agua, y energía eléctrica, desconectando toda toma de energía etc. pero todo esto no servirá de nada si los gobiernos de primer mundo no hacen lo que les corresponde, como el detener las estúpidas guerras y lanzamiento de misiles o bombas . Obligar a los concesionarios del transporte público a utilizar vehículos eléctricos tanto autobuses como taxis. Invertir en nueva tecnología eólica y solar para generar energía. Construir presas que embalsen el agua y además genere energía. La utilización en las instalaciones oficiales de energía a base de celdas solares, así como energía eléctrica en los vehículos oficiales salvo los estratégicos para la seguridad nacional. O empezamos ahora o nos achicharramos. Por cierto el plan de “sembrando vida” del gobierno federal ya está siendo replicado por los Estados Unidos como un plan estratégico para bajar la temperatura del planeta.