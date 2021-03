Apoyar a las MiPyMES

El primer trimestre del año 2021 ha mantenido la constante de una etapa sumamente compleja para nuestro país, tanto en el escenario económico como en el sanitario, pues el estancamiento en el que se han visto los mexicanos obedece a diversos factores como la incertidumbre que se genera desde el gobierno federal, que acompañado por las limitaciones del virus SARS-CoV-2 han puesto en un papel crítico a millones de familias.

Evidentemente, malas decisiones por parte de nuestras autoridades en el orden federal han repercutido considerablemente en la capacidad de respuesta para regresar a la normalidad en México, promoviendo un escenario de urgente atención, en el que desafortunadamente el gobierno en turno no ha sabido responder de forma clara, eficaz y contundente, prefiriendo en todo momento las respuestas banales y demagógicas a las progresistas e integrales.

Muestra de ello es que el COVID-19 hizo que pequeñas y medianas empresas enfermaran gravemente, destacando el hecho que más de dos millones de estas no lograron sobrevivir, a pesar de ser quienes emplean al sector poblacional más amplio.

Dentro de este campo afectado, se encuentran las repercusiones al sector turístico nacional, que han golpeado notoriamente a entidades federativas como Guerrero, cuya economía depende en gran medida de la denominada industria sin chimenea.

Ante esta situación, se ha resaltado encarecidamente la necesidad de poner en marcha acciones que ofrezcan respuestas adecuadas para sanar la economía, como lo son estímulos fiscales que de implementarse con eficiencia, se traduciría en un gran respiro para miles de empresas, permitiendo un mayor margen de maniobra que impulse la reactivación y no cobre más empleos.

No es menor señalar que la aplicación de estímulos en otros países ha ofrecido mayor claridad para salir de la emergencia sanitaria y económica. Por ello, no debemos esperar más en el sentido de ofrecer respuestas a las familias.

Además, desde el Senado de la República he manifestado la importancia de ampliar medidas extraordinarias como proponer que la Comisión Federal de Electricidad condone la deuda de los usuarios del servicio de energía eléctrica del estado de Guerreo y se aplique en la entidad la tarifa IF, en todo el año, como se hizo en Tabasco. Pues no debe de haber ningún favoritismo a la hora de gobernar en favor de la población mexicana.

Aunado a lo anterior, es fundamental para la recuperación y resiliencia de las pequeñas y medianas empresas, que se fomente una cultura de adaptabilidad en atención a nuevos modelos de negocio y el uso de la tecnología, pues tal y como lo han hecho otras naciones, la pandemia no debe convertirse en una parálisis fatal que erradique los ingresos de las familias.

Por ello, es indispensable hacer una llamamiento para que el gobierno federal atienda como un asunto prioritario brindar apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas de nuestro país, con estímulos fundados, eficaces, transparentes e imparciales que generen el impulso que se requiere para nuestro país.

*Senador de la República

@manuelanorve