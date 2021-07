“AMLO en Guerrero”

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visita por Décimo Quinta Ocasión el estado de Guerrero y se da tiempo entre su recorrido por Chilapa, Chilpancingo, Ometepec, Ayutla, Acapulco, para reunirse en este puerto con la Gobernadora Electa, Evelyn Salgado Pineda.

Sin embargo, si bien el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana entregó su constancia a la candidata de Morena, Evelyn Salgado Pineda, acreditándola como Gobernadora Electa, al impugnar el resultado el Candidato de la Alianza PRI-PRD, Mario Moreno Arcos, al resultado le hace falta cerrarse con la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para poder otorgar a quien sea merecedor, legalidad y certeza jurídica.

Pero al Presidente, que ha pasado por alto la veda de un proceso de consulta popular que le impediría promover acciones de gobierno hasta que pase lo que él propuso, mover recursos económicos para que el INE vuelva a colocar una dinámica de juicio contra ex presidentes del país, en lugar de destinarlo a vacunas o medicinas, no parece importarle mucho si el proceso electoral en la entidad, sin la calificación del TEPJF, no está cerrado.

Evidentemente la foto del Presidente y de Evelyn tiene mensajes y uno de ellos es que para él, el proceso está concluido.

Y así parece asumirlo la Gobernadora Electa que tras ser convocada a asumir el momento de su constancia y dejar de lado la post campaña, ha estado en reuniones con integrantes del gabinete federal.

Está bien que cada quien esté con el tema que le ocupa, como lo hago yo, sin embargo, cuando se trata de acciones y decisiones emanadas del poder, es preocupante ver que caminan sobre la delicada percepción de que, lo que hacen podría ser considerado una anarquía y con ello mostrar a la sociedad que también puede actuar de esa manera.

La doctrina surgida en Europa para definir “la ausencia total de estructura gubernamental” y coloca la definición en la anarquía desorganización donde la anarquía organizada se considera una utopía, parece que se presenta.

Si cada una o uno de nosotros hacemos lo que a nuestro parecer parece bien pero no se ajusta a un estado de derecho, provocamos una anarquía al dejar fuera al estado rector de la sociedad en su papel de coordinar los esfuerzos de todas y todos los mexicanos.

Pero si el poder actuar en sentido contrario, siembra con ese ejemplo, aunque parezca pequeño, una semilla que tarde o temprano germinará y sin ruta, sin guía, puede provocar un proceso de inestabilidad política que con una crisis sanitaria como la que vivimos y que a pesar de los esfuerzos por distraer con el caldo de los destapados, está cobrando vidas, puede conducir a este país a una pobreza económica y de valores.

No es pues menor el mensaje, si está cerrado el tema electoral sería bueno compartir con las y los guerrerenses a fin de que podamos centrar nuestra atención en la ruta que están marcando las nuevas autoridades, de lo contrario poco favor le hacen al estado en mostrar que se puede jugar con las instituciones. Surrealismo?