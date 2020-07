AMLO, buen planchado

La gira de tres días del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a los Estados de Guanajuato, Jalisco y Colima, la semana que concluyó, fue una gira express. Esas entidades han tenido las recientes semanas hechos violentos. En Colima el asesinato de Juez y su Esposa. En Guanajuato el asesinato de 26 jóvenes. En Jalisco una protesta con tintes violentos por el asesinato de un ciudadano.

Esas entidades han mostrado el lamentable nuevo tinte violento que han vivido otras como Guerrero, Tamaulipas, Michoacán, Sinaloa, que ocuparon las estadísticas de altos niveles de inseguridad, en tanto otras, como Guanajuato, mantenían altos estándares de seguridad.

Pero un rasgo marcaba la diferencia. No la descalificación a los hechos, que por supuesto incomodaban, sino el que dos de éstos Gobernadores abrieron de manera frontal mensajes que fueron considerados de rebeldía hacia el Jefe del Poder Ejecutivo. Desde el no acudir a las reuniones de Seguridad, que manifestó el Gobernador de Guanajuato, hasta fincar responsabilidad directa al Gobierno Federal de la marcha violenta, por el Gobernador de Jalisco. Y en Colima, la tensión con el Poder Judicial que demandaba seguridad, aunque recibía mensajes de no hacer bien su chamba...incluso de la probable corrupción de la ley.

La gira fue exitosa. Hasta la presencia, tras la polémica sobre su posible salida, de Alfonso Durazo que, dicho sea de paso, luce muy desmejorado, y como no se acostumbran licencias, su dicho, en el contexto aún vigente de los mensajes políticos, no deja de ser una sospecha de alejamiento para buscar una posición política o...su reemplazo.

Y lo fue porque los Mandatarios de Guanajuato y de Jalisco, ratificaron al Presidente su respaldo y sumaron su presencia virtual en la nueva modalidad que deja el COVID-19, pero significativa, están dentro del redil.

En el Documento “Índice de Paz 2020” se subrayan datos de como el crimen organizado, la extorsión, el secuestro, el robo de combustible así como la tasa de homicidios ha crecido y los lugares que están ocupando éstas entidades visitadas el miércoles, jueves y viernes de la semana que concluyó, así como la presencia de grupos que actúan fuera de la ley...pero actúan. En tanto en entidades como Guerrero la bajan de los últimos 5 con más problemas de violencia.

El tema de seguridad era, sin duda, imponderable, pero tal vez podría cobrar dimensiones distintas si la organización estatal y ciudadana quisiera pasar por sobre el Poder Federal. Así, el planchado político resulto altamente positivo, al menos en cuanto al mensaje público que ratifica mediante un mensaje por redes sociales el Propio Mandatario éste domingo 19 “atendemos las causas que originan la violencia”, y parece que también se miraba como tal, la rebeldía gubernamental que, se atendió también. Mensaje para el resto de Gobernadores y Gobernadoras?