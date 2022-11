Amenaza contra la democracia

La iniciativa que propone el presidente López va en contra de la democracia, la representación de la ciudadanía y el sistema federal. Apunto solo dos o tres asuntos. Por ejemplo, se quiere hacer elegir a consejeros y magistrados electorales de entre 20 que proponga el ejecutivo, el legislativo y judicial, respectivamente. Esta es “bola cantada” que, por lo menos, el 75 por ciento de los propuestos serán afines a MORENA, por no decir que al presidente. Además, la elección tendría el mismo costo que cualquier elección ordinaria. Lo que hecha por tierra el argumento de que se quiere bajar el costo del sistema electoral. Al contrario, lo haría mucho más oneroso. Otro aspecto importante: se soslayaría lo técnico por lo político al someter a un método supuestamente democrático lo que debe evaluarse técnicamente. Y todo esto con el objetivo de controlar el sistema electoral,siguiendo la conseja de Porfirio Díaz de ganar elecciones controlando a quienes cuentan los votos. Todavía más, se pretende quitarle al órgano electoral el control del padrón de electores y la elaboración de la respectiva credencial para pasársela a la secretaría de gobernación. Es decir, retroceder 30 años con objeto de amarrar los resultados en favor del partido en el poder.

También, la iniciativa busca desaparecer los organismos locales (OPLES),con el argumento de “federalizar”. Eso no es cierto. Al contrario: al desaparecerlos se centraliza la función porque ningún estado podría organizar elecciones para ayuntamientos, congreso y gobernador. Todo recaería en la autoridad central. En otras palabras, retrocederíamos cuatro siglos al volver a ser provincias o, de perdida, departamentos (como en el breve imperio de Maximiliano).Además, esta función le sería técnicamente imposible de llevar a cabo, por lo que generaría un caos de graves proporciones para la libertad ciudadana y la incipiente democracia.

Se alega, por parte del oficialismo, que el INE sale muy caro (14 mil mdp).Más caro ha salido y sigue saliendo, la cancelación del NAICM (330 mil mdp), el tren maya (300 mil mdp), el AIFA (104 mil mdp), “Dos Bocas” (360 mil mdp), más la deuda pública, que ahora se eleva a más de 13 billones de pesos. Sin mencionar la cantidad que se va a distraer del erario para pagar alimentación y autobuses para el desfile/marcha que se auto organiza el presidente el próximo domingo.

Lo que se quiere, en realidad, es desmantelar el sistema electoral que se ha ido perfeccionando durante una generación para hacerlo como era antes,cuando el presidente decidía todo. Se quiere tener consejeros y magistrados afines, leales y sumisos ante cualquier orden presidencial. Por eso le urge al señor López la reforma constitucional para controlar la institución electoral a fin de seguir controlando las instituciones del Estado, aún después de dejar su actual cargo.

Como escribió Macario Schettino, el 7 de noviembre pasado, en El Financiero: “Una reforma electoral propuesta desde el poder no puede tener otro objetivo que mantener el poder a toda costa. Quien tiene el poder no buscará modificar las reglas para perderlo con más facilidad. Una vez comprendido esto,pienso que no debería haber mayor discusión al respecto.”