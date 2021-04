Alianza por Acapulco en plazo fatal

La ruptura de la alianza PRI-PRD en Acapulco parece bola cantada. Mientras en la zona rural de Acapulco, Mario Moreno Arcos y Héctor Apreza daban el espaldarazo a Ricardo Taja Ramírez, en la Ciudad de México, Víctor Aguirre Alcaide pedía formalmente a su dirigencia nacional que lo registre como candidato del PRD a la alcaldía de Acapulco.

Este jueves se cumplirán tres meses de que terminó el periodo de precampañas el pasado 8 de enero, y hoy miércoles en que escribo estas líneas estamos a sólo tres días de que venza el plazo para que los partidos registren a sus candidatos ante el órgano electoral el próximo sábado 10 de abril.

Hablamos de que aproximadamente a 72 horas de que cierre el registro, las dirigencias partidistas no han dado a conocer el método de selección de un candidato por la alianza para este municipio, ni los tiempos que siguen corriendo dan ya para la realización de encuestas, su respectivo análisis y negociación entre los aspirantes para que uno de ellos, el que resulte abajo, reconozca los resultados y apoye al ganador.

Esto coloca la definición totalmente en una mesa de negociación entre las cúpulas partidistas y los propios aspirantes, en la cual, la posibilidad de una medición ya no estaría a la mano, sino que se trataría de una negociación pura.

Ambas partes han endurecido la pierna como se dice en la jerga política. Ya el candidato de la alianza a gobernador y representante del astudillismo, Mario Moreno Arcos, expresó que Ricardo Taja será presidente de Acapulco. También salió en apoyo del acapulqueño el dirigente del PRI Héctor Apreza Patrón, quien es cercano al ex gobernador René Juárez Cisneros, y unos días antes que ellos el senador Manuel Añorve Baños también se pronunció en ese sentido.

Es decir, que ya los grupos políticos del PRI con presencia territorial en Acapulco, el candidato a gobernador y su dirigencia estatal cerraron filas en torno a Taja.

Por el otro lado el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, publicó en su cuenta de Facebook que Víctor Aguirre Alcaide es el gallo de ese partido para el municipio de Acapulco, no así el dirigente estatal, Alberto Catalán Bastida, quien no se ha pronunciado al respecto, aunque hay que recordar que él responde al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien ha sido uno de los promotores de la alianza junto con Manuel Añorve Baños.

Aunque como el propio Víctor Aguirre asegura que ir separados en Acapulco no trastoca la alianza a nivel estatal ni afecta el resultado que vaya a obtener Mario Moreno Arcos el próximo 6 de junio. De hecho ya se ha decidido ir cada uno por su lado en San Marcos, Coyuca y Chilapa.

Lo que sí puede pasar es que la elección se vaya a tercios, lo cual suele favorecer al partido mayoritario que en este caso es Morena, y uno de los hasta ahora aliancistas, PRI o PRD, se convierta en la bisagra que le dé al gane al partido que quieren sacar del gobierno municipal.