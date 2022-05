"Algo falta al Gobierno del Estado"

Algo está faltando al gobierno que está haciendo un gobierno de reacción y no de propuesta siguiendo una ruta de trabajo. Si las cosas van como han anunciado docentes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación, CETEG, esta semana saldrán a las calles a movilizarse como una de las formas de expresión que, según se ve, es el que se atiende.

Cuando la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda acudió personalmente a dialogar con ese mismo grupo docente para alcanzar acuerdos que permitieran activar el acceso a las actividades del edificio gubernamental Juan Álvarez, dijimos que había sido muy temprano para sacarla a hacer de manera directa ese trabajo, y dejaron sin interlocución a todos, lo que fue percibido como inoperancia.

La gobernadora ha estado expuesta al grito, del dicterio, a la descalificación. Mientras el equipo que debería trabajar para mantener la gobernabilidad parece desdibujado.

El gobierno está resolviendo en función de lo que se manifieste en la presión. El gobierno no está siguiendo una ruta de diálogo previo, no está atento al cabildeo, y eso ha sido percibido por los distintos grupos que tienen algún pendiente de justicia para usar la ruta a través de la cual hay respuesta: la presión y el bloqueo.

No hay agua? Bloqueo. No hay plazas? Bloqueo. No hay aumento salarial? Bloqueo. Donación de predios? Bloqueo. No hay luz? Bloqueo.

Y lo más grave es que en temas de derechos humanos no se ha seguido una ruta que refleje lo que se dice. Y sin que exista un tema álgido como el emblemático del a desaparición en el país, el Caso Iguala Ayotzinapa, la ruta de la presión con el bloqueo es lo que está en el día a día del estado.

Qué está fallando al gobierno? No ha logrado impactar una propuesta de gobierno del diálogo? No ha logrado presentar el rostro de la cordialidad, a pesar de tener un excelente rostro, como el de la Gobernadora, que genera empatía.

El gobierno debe hacer un alto. Darse cuenta de que el tiempo de las campañas ha pasado. Y que a pesar de que se viven campañas permanentes para que el día de la votación se refleje, si el pueblo no percibe cambios, será difícil, muy difícil enderezar la ruta. Surrealismo?