"Al parecer"... Las Cosas de la Política

Las frases de justificación de los presidentes de la República, son perlas de la política a la mexicana , recordemos algunas: Defenderé al peso como un perro, no traigo cash, sidral o cerveza, ni los veo ni los oigo, ¿yo porqué?, esto por mencionar algunas, son frases que han quedado en la memoria del colectivo y en la historia política de México, hay muchas más y no sólo del pasado reciente, si no del pasado histórico, en fin, son frases que ya son referencias del decir y actuar de algunos presidentes mexicanos.

En Guerrero sigue muy vigente la de "Guerrero no es Disneylandia" , frase muy distintiva del ex Gobernador René Juárez Cisneros (QPD), en cada estado hemos visto frases que ocurren, justificantes, errores y sobretodo folklóricas, frases que nos dicen mucho y hasta pueden ser preocupantes y afirmativas de la realidad y claro también del valemadrismo político de quienes en su momento detenten el poder.

Yo así soy, soy incorregible, soy impredecible, soy incalumniable , todo lo que digan de mí es cierto”. (Félix Salgado dixit), demuestra ¿franqueza, cinismo?, casa quien saca sus conclusiones, al final de cuantas todas estas frases nos indican entre líneas el sentir de la negación y la sustentada o de plano para estar a tono "todo lo contrario" .

Hay más frases, cada quien traiga a la memoria la que crea conveniente al momento político, al final el debate no termina y se acrecentar con el calor que a veces nos lleva a la virulencia política, no me refiero a los "Carbohidratos, el calor o el cambio climático, como lo asegura Abelina López el presidente (a) municipal de Acapulco, si no a lo álgido de la añoranza del poder de ser gran beneficiado o la muestra de las deslealtades como pasa en los asuntos del PRI guerrerense.

Tomemos el reciente caso de presunción de CORRUPCIÓN o CONFLICTO DE INTERÉS en el caso de la "Casa de Houston" en la que vivía José Ramón López Beltrán , el primogénito de Andrés Manuel López Obrador, reportaje que evidencia que aunque AMLO siempre tenga otros datos, la sombra de la corrupción lo sigue y está permanentemente sobre sus allegados, funcionarios y familiares, que le pega en la línea de flotación de su "honestidad valiente" es evidente, al final de cuentas resultó con el simplismo de una sola frase que lo marcará más que otras "AL PARECER LA SEÑORA TIENE DINERO", luego entonces hay que estar atentos a la nueva era de la Política a la mexicana a la que para todo habrá la justificación de... Al Parecer.

PD. Esperemos que al final de cuentas no se adopte el tema político de una campaña de "LA SOLUCIÓN SOMOS TODOS" por la aceptación vía la cuarta transformación con la justificación de ; "LA CORRUPCIÓN SOMOS TODOS", a estas alturas todo será posible