 “Ahora resulta”

En los tiempos actuales, toda autoridad está obligada antes de llevar a juicio, al presunto culpable, a realizar una consulta popular para que con ello la autoridad pueda proceder, bueno así lo está haciendo el Ejecutivo federal.

Realizar una consulta en mes de agosto del presente año, para que la ciudadanía vote si está de acuerdo o no, en que se juzgue a los ex presidentes de México por las acciones realizadas en sus sexenios, con ello, solamente dicho Ejecutivo federal se quiere lavar las manos y decir que fue el pueblo quien decidió llevar a juicios a los ex presidentes, o no.

Entonces para qué se encuentra la Fiscalía General de la República, si existe denuncia alguna en contra de los ex presidentes y los elementos necesarios para llevarlos antes la justicia, entonces para qué la consulta popular.

Es la Fiscalía la responsable para fincar la responsabilidad por el delito o delitos que hayan cometido los ex mandatarios federales, para qué consulta popular, no sabe el Ejecutivo llevar las riendas de su mandato, y solamente se realizaría un gasto innecesario, cuando muchos estados están sufriendo de la extrema pobreza y es donde se debería de poner atención e implementar programas sociales a favor de la comunidad mexicana.

Y no andar gastando dinero en cosas innecesarias, pero como dicen que es del presupuesto destinado al Instituto Nacional Electoral y es el que va organizar dicha consulta popular, esperemos que este órgano electoral esté de acuerdo en gastar su presupuesto en consultas populares para darle gusto al Ejecutivo federal.

Ya la ciudadanía debe de despertar y no seguirle el juego al mandatario federal, cuando es responsabilidad de él y de sus funcionarios, que al encontrar los elementos necesarios para llevar ante la justicia, a cualquier funcionario, lo hagan y no es por consulta popular, que interpongan sus denuncias y es suficiente para que el órgano investigador realice las investigaciones correspondientes, y al encontrar los elementos necesarios, con ello llevar al responsable ante la autoridad competente.

Bueno, aprovechando de que el Ejecutivo federal pondrá a consulta para poder llevar a juicios a los ex mandatarios federales, sería bueno que también vayan incluidos ex senadores, ex diputados federales, ex gobernadores, ex presidentes municipales y en funciones, desde el mandato de Salinas de Gortari, hasta la actualidad, incluyendo el actual mandatario federal, para que la ciudadanía vote si está de acuerdo con las acciones de su gobierno que ha implementado hasta la actualidad.

Poniendo en las boletas los nombres de cada uno de los funcionarios, llámese del PRI, PRD, MOVIMIENTO CIUDADANO, PT, PVEM. MORENA, PAN y así sucesivamente, y con ello, el Ejecutivo estar en condiciones de llevar ante la justicia a los malos funcionarios, hasta de su propio partido, justicia pareja, para que no se vea como proselitismo político, todo hijos o todos entenados, y se vea la imparcialidad de dicha consulta popular. ¿O USTED QUÉ OPINA AMABLE LECTOR?