Aguas con las ratas

No , no me refiero a los roedores que todos conocemos; sino a los animales de dos patas que están atemorizando a la población del puerto de Acapulco. Resulta increíble ver que los cuerpos policiacos del municipio que están para prevenir el delito, sean simples espectadores ante esta ola de robos que han estado sucediendo fuera de los bancos o más allá, al perseguir estas bestias a las víctimas que retiraron dinero de las instituciones bancarias hasta su destino para ahí despojarlos de su dinero. Desafortunadamente no hay detenciones de estos delincuentes porque simplemente no hay reacción de la Policía municipal, que en teoría cuenta con la tecnología adecuada para dar seguimiento a los delitos y delincuentes en tiempo real. Son muchos los miles de pesos que han cambiado de manos por la vía del robo aunado al hecho del susto y terror de las víctimas. ¿Porque no investigar a los empleados de los bancos y a las personas que acuden a sus instalaciones y dan el pitazo a sus cómplices que esperan afuera como ratas coludas a las víctimas? No puedo decir que no hay presencia policiaca y hasta militar, pero falta inteligencia, Más cámaras de vigilancia y drones que estén sobrevolando la ciudad mandando la imagen a C5 para que ahí el personal dirija a los elementos policiacos a detener a los delincuentes. La costera Miguel Alemán no necesita la pésima publicidad de la nota roja por los homicidios, balaceras, robos cotidianos. Esta avenida es la más importante y debemos entender que es la que deja los ingresos más cuantiosos y mantiene a la economía del ayuntamiento de Acapulco y de gran parte de los demás ayuntamientos del estado. Desafortunadamente la respuesta de la autoridad municipal llega tarde después de varios delitos que se dan en la avenida citada así como en las playas y en la ciudad en general.