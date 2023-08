¡Aguante vara!

El grupo interdisciplinario de expertos internacionales, conocido por sus siglas como GIEI, dejó muchas más dudas que las que, supuestamente, iba a resolver. Su decisión de declarar el cierre de sus trabajos, alegando la no cooperación del ejército, solo es una cortina de humo para ocultar el fracaso de su intención primigenia de sostener la tesis de “fue el Estado.” Nunca pudieron, ni ellos ni Encinas, desmentir la “verdad histórica” (se denomina así a la que se alcanza por medio de las pruebas); aunque, por ineficiencia y omisiones, se contradijo con la verdad procesal (aquella que se obtiene por la observancia de las reglas procedimentales). Me explico: debido a la actuación de la Fiscalía, a cargo de Iñaki Blanco, las pruebas recabadas (periciales, testimoniales, confesionales), las cuales jamás han sido descalificadas ni tachadas, permiten saber que 43 estudiantes de la escuela normal “Isidro Burgos” fueron privados ilegalmente de su libertad por policías municipales de Iguala y Cocula para ser entregados a un grupo delincuencial, cuyos integrantes los asesinaron y desaparecieron sus cuerpos (cabe subrayar que en las primeras horas del día 27 de septiembre de 2014, que el Fiscal y su equipo de colaboradores rescataron a 68 estudiantes que, al huir de sus victimarios, se encontraban en distintos puntos de la ciudad igualteca; parte de los cuales rindieron testimonio y formularon señalamientos directos contra los sujetos activos del crimen: los policías municipales). Así las cosas, si bien en los primeros días de la indagatoria estatal hubo avances importantes, tales como la detención y/o consignación de 33 individuos; entre ellos, los mandos de la corporación policial y el entonces presidente municipal, el problema vino cuando la Procuraduría General de la República atrajo el asunto al ámbito federal. Fue en esa instancia donde se cometieron errores, faltas al debido proceso, torturas, excesos y omisiones en agravio de diversas personas que, a pesar de haber sido partícipes directos en los homicidios y desaparición de los estudiantes normalistas, alcanzaron su libertad; dando como resultado que la verdad procesal no se ajuste a la verdad histórica. Cabe destacar que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU y la anterior administración de la CNDH no documentaron un solo caso de tortura, en tanto el asunto estuvo en el ámbito de la Fiscalía guerrerense; por lo que las pruebas recabadas en esa instancia están “limpias”, no afectadas de nulidad. Llama la atención que, a pesar del pronunciamiento de la CNDH que recomendó enviar 114 restos óseos a la Universidad de Innsbruck (Alemania), para la confronta de material genético (ADN), solo se enviaron en 2019 y 2021 unos restos que, después de los estudios y análisis respectivos, éstos corresponden con las víctimas de nombres Jhosivani Guerrero y Christian Alfonso Rodríguez Telumbre. ¿Por qué no se han enviado los demás restos óseos? Si no se envían, nunca se analizarán ni se sabrá a quiénes corresponden. Lo cierto es que casi todos los sujetos activos del delito recobraron su libertad, el GIEI lanzó lodo hacia el Ejército y la Marina y se lavó las manos; por su parte, la autodenomina 4T, se lavó la cara. ¡La “vara” (consigna política e ideológica) que tienen que aguantar nuestras instituciones armadas!