Ágora | Si te drogas, te dañas

Totalmente de acuerdo con la campaña oficial publicitaria para informar a los niños y jóvenes sobre el peligro de consumir drogas, con los siguientes títulos: El fentanilo, a la primera te mata.

La metanfetamina te engancha.

Los vapeadores, neta, son tóxicos.

La cannabis sí te daña.

El tabaco te afecta a ti y a todos.

El alcohol, cuídate, no inicies.

Las benzodiacepinas no son un juego.

La idea oficial es que por lo menos 3 días a la semana se dé una platica de aproximadamente 10 minutos en el aula donde participen docentes y alumnos sobre un tema de los antes señalados . Esta campaña va dirigida a los estudiantes de secundaria y media superior. En mi opinión, creo que debería ser desde la primaria, ya que actualmente vemos que los niños de este nivel de educación han se han iniciado en alguna de estas drogas. La campaña ‘“Si te drogas te dañas” hará uso de materiales impresos como son un tríptico informativo con datos específicos que se difundirán , pegando en cada una de las escuelas de educación secundaria y de media superior con infografía y cuestiones fundamentales de qué contienen las drogas.

Además de la guía para docentes en donde, “de manera básica, informada, se dice cuáles son las características de las drogas y por qué es importante evitar su consumo”. La guía también incluye sugerencias didácticas. Todo eso por supuesto que está muy bien y lo aplaudo; sin embargo, reitero: esta campaña debe abarcar desde el nivel primara hasta nivel superior.

Al respecto debo mencionar que en mi época de estudiante, en la primaria se nos invito a un ciclo de conferencias sobre las drogas que se impartió por un ponente en el teatro del Imss en la avenida Cuauhtémoc. Ahí iba desde las 5 de la tarde y me chutaba la ponencia con videos sobre el daño de las drogas como son alcohol , tabaco, marihuana, LSD, heroina, morfina y pastillas.

En verdad que me impresionó como se veían los pulmones negros por el humo. Las personas drogadas que se aventaban desde la azotea creyéndose supermán, la idiotez con que deambulan por las calles . Todo esto contribuyó, en mi caso particular , para que no fumara ni experimentará con drogas, salvo el alcohol, que tome más por imitar que por gusto. Sobre este último debo decir que tuve un accidente mortal automovilístico en donde murió un buen amigo en el crucero de Cayaco por la ingesta de este líquido maldito. Debo decir que tenia solo 17 años , pero no es excusa. Por lo anterior, creo que se deben tocar estos temas en todos los niveles escolares e incluir a los padres que en esta época en muchos casos se desentienden de su obligación de educar con valores y estar pendientes de ellos.

Con solo salvar a una persona se estaría cumpliendo el cometido de esta campaña.