Ágora | La Escénica o los conductores, ¿Quién es el responsable? 

Siempre que hay un accidente mortal en la avenida Escénica nos desgarramos las vestiduras y exigimos cambios en dicha vialidad. Lo cierto, es que la avenida fue construida en aquella época de mucho menos tráfico vehicular y ciertamente por lo agreste del terreno no se pudo trazar de mejor manera la mencionada arteria. Hoy en día y con la tecnología en materia de construcción de vialidades bien podría hacerse una remodelación en el trazado y las pendientes, al tiempo que podría con un esfuerzo mayúsculo expropiarse por lo menos dos metros lineales del lado del cerro de las brisas para que se pudieran hacer canales para el agua que escurre de los cerros y no se vaya por en medio de la carretera poniendo a los conductores, sobre todo, los de las bajadas. Por otro lado, es verdad que pueden colocarse reductores de velocidad con el objeto que la disminuyan un poco los conductores. Así también falta vigilancia de la autoridad vial en la entrada y salida de la avenida Escénica, así como en la cima. Se necesita urgentemente colocar cámaras de alta definición en toda esa arteria vial para monitorear a todos los conductores pero en especial a los de taxis colectivos y aplicarles sanciones sin perdón ni rebajas cuando cometan alguna infracción porque en sus manos llevan la vida de varias personas. La secretaría de Protección y Vialidad debe someter a cursos a estos choferes para que aprendan no sólo a conducir correctamente, sino a que den un servicio de atención y calidad a los pasajeros. Realizar exámenes sin aviso alguno de alcoholemia en forma aleatoria. Los propietarios de dichos vehículos del servicio público deben cambiar sus unidades viejas y en pésimo estado tanto mecánicamente como en su carrocería. Obligarlos a que vistan una camiseta playera tipo Polo de algún color, pantalones y tenis o zapatos y una credencial visible del conductor. Y lo más importante que todos, autoridad y sociedad hagamos un esfuerzo por respetar los índices de velocidad permitidos sin ingerir ninguna bebida alcohólica o droga alguna, no solo por el conductor que puede matarse sino porque puede llevar pasajeros y estamparse contra otro vehículo o vehículos y provocar daños, lesiones o fallecimientos sin tener culpa alguna. Los vehículos pesados no deben circular en el día por ningún motivo por el gran tráfico que tenemos. La avenida Escénica es la que da un plus al puerto por su maravillosa vista de las bahías de Santa Lucía como de Puerto Marqués. La remodelación de la avenida Escénica es primordial en la reconstrucción del puerto y un distintivo para los turistas que gustan de tomarse fotos.