Ágora | Homenaje irrespetuoso

En verdad que da pena ajena las que se dicen representantes de la sociedad, al no saber comportarse y querer utilizar cualquier foro para ser protagonistas, aunque sea de manera grosera y sin educación.

Lo anterior sale a colación por el hecho de que en el homenaje a doña ELENA PONIATOWSKA en el cual le impusieron la medalla Belisario Domínguez por su gran obra literaria y periodística por parte del Senado de la República, salió una oradora de un partido que ni su nombre recuerdo, queriendo ser la figura del evento al reprochar a la Suprema Corte el fallo en contra de que Guardia Nacional pasará a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual abrió la puerta para que brincaron unas guacamayas mal educadas del Partido Acción Nacional, con el único afán protagónico y de lucimiento personal para llevar agua a su molino, quienes interrumpieron el acto solemne para el cual fueron convocadas, y con gritos soltaban arengas contra el jefe del Poder Ejecutivo por no asistir al homenaje a la afamando escritora.

En pero, doña Elena haciendo gala de su inteligencia, -si bien es cierto- se dolió porque no estuvo el presidente de la República, también dejó patente su amistad y cariño así como de su familia hacia Andres Manuel, lo cual no cayó bien a los contras , que por cierto, se salieron del salón haciendo la grosería a la homenajeada.

Mención especial a la senadora -ex de Morena- actualmente independiente, que disque representa a Sonora, de cuyo nombre no menciono para no gastar espacio, quien con celular en mano se puso a interrogar , pegándole la cámara al vocero del Presidente, a quien le reclamaba que éste no hubiera ido.

El vocero solo pelaba los ojos y reprimía sus impulsos de no contestarle de la misma manera a la tal senadora, por lo que solo alcanzaba a decir que respetara el homenaje, pero la susodicha quería sus 5 minutos de exposición en los medios, por lo que insistía y gritaba como loca hasta que llegó la artillería pesada de senadoras de Morena a rescatar al titular de la vocería.

Lo que esta mujer y la otra de origen panista querían, era que fuera el Presidente para increparlo y hacer su show, pero se les cebó.

Pero bueno pasando a lo verdaderamente importante debemos decir que ELENA PONIATOWSKA tiene varias obras que a mi de adolescente me abrieron los ojos a una realidad que lastima, como lo fue la Noche de Tlatelolco, otros temas como Hasta no verte Jesus mío, Nada ,nadie y muchas mas.

Elena Poniatowska es una de nuestras mujeres valientes que ha hecho investigación y narrativas en contra del gobierno de todas los colores, comprometiendo hasta su propia vida por lo mismo y es parte de la historia de la transformación de nuestro México democrático.

Felicidades a esta gran escritora, pero mucho más a la mujer valiente.