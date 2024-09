Ágora / El viacrucis de volar

El que esto escribe pocas veces se ha subido a un avión por la fobia que le tengo a la altura u a los aviones. Hacía mucho que no iba al aeropuerto Benito Juárez de la CDMX y me impresionó su grandeza tanto en la T1 como en ma T2 ; pero, tengo que decir que está muy descuidado y las personas, como en cualquier terminal de autobuses u hospital dormidas en el piso o los asientos , olvidando el glamour. Para trasladarte de una sala a la otra tienes que tomar un trenecito o un autobús u optar por un Uber o taxi. Pero lo verdaderamente impresionante es el cobro que hace la aerolínea por el equipaje cuando rebasas los 25 kilos por maleta. Quienes no llevan dinero ahí los ves pasar las de Caín, sacando sus pertenencias de las maletas para dárselas a algún familiar que lo fue a despedir o tirarlas a la basura. Claro que hay quien puede pagar y pues cubre el costo exagerado que les hacen . Otro tema son los productos que van envasados que no debe rebasar los 100 ml. , so pena de que se los quiten, por lo que también es común que el viajero los deseche ahí mismo o los deje . El equipaje de mano recién esta semana se modifico sus medidas por las aerolíneas entre 55 cm x 35 cm x 20 cm

56 cm x 45 cm x 25 cm y el peso varía entre 7 a 10 kg. Si rebasa estas medidas tiene que facturar ( pagar) .

Por si esto no bastara se venden mucho más caro los asientos clase premier que el pasaje mismo . Me explico para quien no haya volado . Si el pasajero que pagó su boleto quiere además ir sentado en clase premier (los asientos de hasta adelante) , ese asiento le va a costar a veces más caro que el boleto en si. Claro que hay quien lo pague. A todo esto hay que agregarle que debe uno estar atento a las pantallas y preguntar constantemente sobre su vuelo porque si no pasas a registrarte en tiempo la compañía aérea lo revende. Esto se complica cuando vas a hacer una conectividad para abordar otro avión y continuar el viaje ya que si no sale a tiempo el primer vuelo , arribando minutos u horas después que cerraron el vuelo en el enlace, pues ya te jodiste porque en muchos casos la línea aérea no quiere hacerte válido el boleto para tomar el siguiente vuelo , sino que te lo quiere cobrar. Es común ver las caras desesperadas de las personas que corren de una sala a otra. Los maleteros son otra mafia, que son groseros si no les das una propina a su gusto. Pero eso no es todo , ya que constantemente desaparecen las maletas y las mandan a otros destinos. Ahí tienes al viajero perdiendo el tiempo en trámites administrativos para que las devuelvan. Con lo caro que están las tarifas que las suben en cualquier momento, no es posible que cobren además el asiento, el equipaje, que sobre vendan tu lugar, que no envíen correctamente tu equipaje. Si es verdad, que muchas de estas situaciones aquí señalados están avaladas por la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional ), pero la verdad que se pasan las aerolíneas. En fin salvo que alguna vez tenga que cruzar el charco para ir a Baréin por ejemplo, ( no pido nada ) tomaré un avión, pero me aseguraré de contratar un guía que me garantice que no habrá ningún sobresalto y que solo me subiere al avión y llegaré a mi destino. Prefiero mil veces tomar mi autobús e ir viendo películas tranquilamente. En los autobuses no me cobran sobre equipaje y aunque llegue corriendo me permiten subir, las maletas siempre llegan con uno mismo.