Ágora / El ranchero chimoltrufio

Después del triunfo de Donald Trump, allá en los gabachos, las relaciones se han venido tensando entre el aún gobierno de Joe Baiden y la actual administración en México. Ahora resulta que el siempre simpático y dicharachero ranchero Ken Salazar, Embajador de los USA en nuestro país, critica al ex presidente López Obrador, porque según él, la política de “abrazos no balazos”, no dió resultados (?).

La pregunta es ¿por qué no lo dijo cuando López Obrador era Presidente? Además, señaló que López Obrador , con su política de austeridad y no aceptación de “la ayuda” económica de los gabachos para la seguridad no dio resultado su estrategia de combate a la delincuencia. Aunque, en cambio aceptó que la prevención, mediante programas sociales como Sembrando Vida, apoyo a los pequeños empresarios, a los jóvenes y otros, sífueron efectivos.

Lo cierto es que la relación se tensó cuando el "Chapito" entregó al "Mayo" a los Rangers de la frontera de Estados Unidos y que los gringos no aportaron información sobre la detención de ambos personajes, al gobierno de México. Ahí se acabó la relación entre ambas Naciones. Esto trajo como consecuencia que el Estado de Sinaloa se encuentre en una guerra interna entre estos dos carteles que está cobrando cientos de vidas hasta ahora.

Lo que provocaron los gabachos, fue agitar el avispero y las abejas se están picando unas a otras y a quien se les atraviese. La política anterior era que no se atacara frontalmente a estos grupos por la respuesta que se podría generar que afectaría no solo a algunos municipios sino al estado en su totalidad tanto con muertos y heridos, sino también, en materia comercial- empresarial . Esto generó la ira del ex Presidente pausando la relación entre López Obrador y Ken Salazar, a tal grado que el vaquero nunca volvió ni volverá a pisar Palacio Nacional. Al fin y al cabo ya se va.

Hoy con nuevo gobierno gringo y envalentonado, viene a tirar piedras al anterior gobernante de México, (con quien se abrazaba y todo le festejaba ¿o ya no se acuerda?) y montado en su caballo lanza descalificaciones y mete presión a la relación diplomática. La presidenta de México ha mostrado temple y madurez, manteniendo la calma respondiéndole su incongruencia o falta de memoria - anda igual de perdido que su patrón de la Casa Blanca - al declarar un día que veía bien la reforma judicial y ahora sale con que siempre no. ¿Cosas de la senilidad?.

Debemos aprender la lección y no pensar que los gringos son casi nuestros primos y que nos apoyamos unos a otros… No, no es así, el gabacho ve por sus intereses y los diplomáticos made in USA son quienes vigilan y presionan a los gobernantes para doblarlos mediante amenazas económicas políticas sociales y hasta de tipo militar. La cosa no va a cambiar y me atrevo a predecir que será mucho peor con el Presidente Trump.