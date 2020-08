Agencia Mexicana de Promoción Turística

La pandemia del virus SARS-CoV-2 ha golpeado a nuestro país desde diversos frentes, ocasionando que miles de familias mexicanas sufran graves pérdidas tanto en su salud como en su patrimonio.

Los daños que se cuentan son colosales, hablando de la peor crisis del siglo a la que se ha enfrentado nuestro país. Sobre este particular, es importante destacar que hoy en día no basta con poner en marcha medidas de distanciamiento social y previsión de la salud, sino que también es imprescindible prever y accionar los mecanismos legales y financieros que ayudarán a revertir los efectos negativos en la economía.

En esta tesitura, se encuentra la relevancia de no abandonar aquellos motores que por antonomasia han venido impulsando el desarrollo social y el crecimiento económico de diversas regiones de nuestro país, como lo es la actividad turística que por su propia naturaleza ha sido objeto de una nociva parálisis en la pandemia. Aunque también es menester puntualizar que desde el año pasado se ha desestimado su papel y aportaciones con acciones que han mermado su fortaleza y dinamismo.

No es menor señalar que para México, el turismo es un generador de empleo y desarrollo regional integral, al tiempo de erigirse como un factor de difusión del amplio catálogo de atractivos culturales y naturales a nivel internacional.

De acuerdo con cifras oficiales el turismo genera en México más de 2 millones de empleos directos y 8 millones de indirectos, que junto con los ingresos por divisas, representa cerca del 9% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, las caídas de las que ha sido objeto la denominada industria sin chimeneas para este 2020 ponen en riesgo al menos un millón de empleos y lamentablemente, el turismo ya es el último lugar en generación de divisas, cuando hace un año se encontraba en el segundo puesto.

A esta deplorable situación hay que sumar la falta de liderazgo, sensibilidad y conocimiento que ha emanado de la Secretaría de Turismo del gobierno federal, que no ha sabido entender la dinámica e importancia de esta actividad para nuestro país y no ha logrado instrumentar una verdadera estrategia de promoción de nuestros destinos turísticos. No hay que olvidar que desde el año pasado, con la desaparición del Consejo de Promoción Turística (CPT) se dejó de promover a nuestro país y sus destinos en el mercado internacional, eliminando la marca Visita México y dejando de pagar el sitio en internet.

Por ello, en un acto de congruencia y compromiso con detonar el potencial turístico del que cuenta México bajo un ambiente de confianza y certidumbre que logre atraer las inversiones necesarias para que la industria turística siga siendo uno de los principales motores de la economía y de mitigación de la pobreza, el miércoles pasado presenté ante el pleno de la Comisión Permanente la iniciativa para modificar la Ley Federal de Turismo con el objeto de crear un órgano desconcentrado de la Secretaría de Turismo denominado “Agencia Mexicana de Promoción Turística”, para suplir las tareas que venía realizando el otrora CPT, y sobre todo, apoyar a los estados que dependen del turismo mediante estrategias y políticas eficientes de promoción turística.

Con esta Agencia se buscaría cubrir la ausencia de una institución que se especialice en la planeación, diseño, coordinación y ejecución de las políticas y estrategias dirigidas a promover el turismo a nivel nacional e internacional y reactivar de la mejor forma posible esta importante actividad detonadora del desarrollo social y del crecimiento económico.

*Senador de la República

@manuelanorve