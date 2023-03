Adiós a un monstruo de la actuación

La muerte de Don Ignacio López Tarso por supuesto que significa una dolorosa pérdida para todos los mexicanos ya que en su vida actoral siempre nos representó con dignidad y orgullo. Don Ignacio abarcó todos los géneros artísticos - léase teatro, cine, televisión y hasta la declamación. En el cine se le recuerda por películas como Nazarin, Macario y algunas otras producciones que también lo consagraron como Cri Cri, el grillito cantor -que en mi infancia me hacía llorar y reír a la vez y cantar con él las canciones - , El hombre de papel , El gallo de oro y Tarahumara .

Continuando con su trayectoria actoral en el cine triunfo con cintas como La vida inútil de Pito Pérez (1970), El profeta Mimí (1972), Rapiña (1973), y Los albañiles. Él destacado actor incursionó en la política como diputado federal y representante de sus colegas histriones al ser dirigente de la ANDA (Asociación Nacional de Actores). Sus telenovelas más aplaudidas fueron las históricas como el Carruaje, la Tormenta y Senda de Gloria. En teatro interpretó a los clásicos de Edipo Rey, Macbeth, Otelo, la Celestina , las mocedades del Cid , etc . Nuestro orgullo de la actuación fue Galardonado en vida tanto en México como en el extranjero . En mi caso me marco y me indujo a ver teatro con la obra “el vestidor” que interpreto junto a otro gran maestro como lo fue Hector Bonilla Qepd. En dicha obra me impresionó su papel de un actor viejo en decadencia que tenía a su vestidor quien lo cuidaba fielmente, le daba sus medicinas , lo escuchaba en sus lamentos, lo acompañaba en sus borracheras y a su muerte no le dejó ni un centavo. De igual manera me impresionó ver como se maquillaba sin tener un espejo real. Su personalidad era impactante y voz resonaba en el teatro. Don Ignacio se merece todos los homenajes que se le hagan por habernos hecho sentir, llorar, reír, morirnos de miedo, volvernos locos. Pero hay una faceta que pocos recuerdan y son, sus relatos y corridos de la revolución mexicana que interpretaba magistralmente con fondo musical enriqueciéndolo con estupenda dicción y ataviado como charro. A Don Ignacio solo le faltó morir en el escenario para culminar su deseo. Gracias maestro por compartir tu arte con millones de personas que te alabaron y reconocieron . Te mereces un minuto de aplausos como se estila en el teatro.