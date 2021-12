Adiós 2021... Las Cosas de la Política

Termina el 2021, termina la lista de "propósitos" (muchos fueron despropósitos), meses con altibajos o con ilusión y esperanza, de trabajo y de estudio a la distancia y una movilidad restringida y en ocasiones atrevida, sinsabores e incertidumbre sin pesimismo y con suficiente realismo.

Un año bastante sui géneris, con ciertos temores laborales y mucha ilusión de mejora en lo laboral y lo económico, ilusión y en ocasiones hasta decepción, no me tomé como pesimista, ni mucho como agorero del mal agüero, cada quien se puede identificar con lo escrito, también es un año de gratitud, sobretodo por aquellos que han conservado la salud y el empleo o sus ingresos, sus negocios ya los familiares mismos, otros no podrán decir ni afirmar lo mismo.

Año de confrontación verbal desde lo virtual y hasta en el debate callejero , de políticos convenencieros y otros tantos espantados, opacados y apanicados, de sojuzgados y amenazados, de corrupción y de violencia rampante, de pocos beneficios y políticas públicas clientelares , del manejo engañoso del dinero y de la mentira fácil , total se repite y se hará verdad, su verdad, el que no lo entienda será señalado, estigmatizado y calumniado.

Los optimistas dirán que al final de cuentas ya se está acabando y "tenemos salud", 12 meses pasan volando, los recibos con incremento siguen llegando , la inflación galopando y el aumento, claro siempre habrá otros datos "sus datos". Habrá que reconocer que México es grande aún , esperemos se reponga y los sumisos saquen la casta, que el dinero que les regalan no es regalo es compra de conciencia, hay muchas cosas buenas, pero son propias de personas, de mexicanos pujantes, no de políticos aberrantes.

En fin cada quien tiene sus historias personales , familiares y de amigos, hay que seguir y sobretodo exigir, todo se compone o recompone y el esfuerzo de todos es beneficio de todos , tú dinero es parte de lo que regalan, tu esfuerzo es lo que mantiene vivo al país, tus políticos y gobernantes son tu responsabilidad o irresponsabilidad, ya encarrerados hay que ser agradecidos con la vida y decir ... Adiós 2021

PD. Solo me resta decirles que desde el corazón les deseo parabienes y bendiciones para ustedes y sus familias ya esperar el 2022 con ánimo y fe.