Adhesión política

El sábado 29 del mes que hoy concluye, en Ometepec, en la costa chica del estado, la Candidata a Gobernadora por el PAN, Irma Lilia Garzón Bernal preguntó a las y los asistentes “¿quieren un gobierno de pachanga sexenal” y fue contundente al señalar “o quieren un gobierno de seis años de trabajo, respeto, seriedad”, la respuesta a la primera pregunta fue un “no” rotundo, a la segunda un “si” intenso. La candidata que se mantuvo en la tercera posición durante el proceso electoral que está apunto de concluir, daba su adhesión al proyecto político del Candidato de la Alianza PRI-PRD, Mario Moreno Arcos.

El sábado anterior, el 22, en Acapulco, el Diputado Noroña (Gerardo Fernández) atendió la invitación de Félix Salgado Macedonio y acudió al urgente llamado que le formulara su amigo para dar su apoyo a su hija, la candidata a la gubernatura por Morena, Evelyn Salgado Pinera. En su discurso, el petista que tiene en Pedro Segura al candidato de su partido a la gubernatura y que va en alianza con el Partido satélite, PVEM, en su discurso dijo que “la derecha ha sido muy culebra” con Félix por “la chingadera de quitarle la candidatura”.

Si. La elección en Guerrero camina su última semana hacia definiciones, donde los personajes políticos van observando desde otra óptica la entidad.

Y han sido estos dos discursos, de Irma Lilia y de Noroña los que me llevan a esta reflexión. ¿qué tipo de gobierno queremos?

Irma Lilia dice que “le apuesta a una alianza estratégica, a una alianza útil”. Fernández Noroña le apuesta a dar “la despedida al INE”. La alianza estratégica es el conocimiento de la realidad, del terreno que pisas, del pulso del recorrido que realizaron por la entidad, sabes que si tu partido no tiene posibilidades de alcanzar un triunfo no te cuelgas para ahorcarte de una idea que no tiene números en su base.

Para qué se quiere el poder? Para sobreponer los intereses personales a los intereses superiores que debe significar servir al estado?

Qué es el estado para los partidos políticos? Un espacio de dominio o un espacio conformado por ciudadanos que buscan estabilidad y progreso.

El progreso no se da si la entidad no tiene una ruta clara de hacia dónde va y conoce las formas para resolver la problemática.

Me queda claro que la improvisación ha estado acabando con los proyectos y que la ambición ha sido causa de derrota de grandes acciones.

Quedará en la consciencia guerrerense su determinación este 6 de junio. Cuando se sumen los votos sabremos que dominó el pensamiento colectivo.