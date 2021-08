Acapulco y sus estragos

Acapulco, cada vez se encuentra, con problemas más graves, unos de tantos es la basura y los escurrimientos de aguas negras hacia la bahía, vemos montones de basura en la diversas calles de este puerto, bueno aunque en algunos lugares, la lluvia vino a llevarse la basura hacia los canales pluviales, y a la vez hacia la bahía.

Vemos que nuestra autoridad municipal, no mueve ni un solo dedo para remediar el problema de la basura, es decir que los contratos que tenían con la empresa recolectora de basura, una de dos, se les términos el contrato, o tienen adeudos con ellos, es por ello que no pasan a recoger la basura en las calles de la ciudad.

Ante ello se está volviendo un foco de infección el acumulamiento de basura, de por sí estamos en pandemia, y la ciudadanía puede tener problemas de salud, con la basura ya que son desperdicios que se llegan a descomponer y expiden malos olores, no hay ningún funcionario llámese director de Saneamiento Básico y presidenta municipal quien resuelva este problema.

Pero esto no termina con la basura, sino también existen diversos canales, que están vertiendo agua negras hacia la bahía, se ven cómo escurren las mismas, y no son tratadas sino son aguas negras sin tratar, pero volvemos a lo mismo, ninguna autoridad de CAPAMA o Ayuntamiento municipal, pone solución a este problema, que cada vez se ve más seguido, sin tomar en cuenta de que los turistas y ciudadanos de este puerto, se meten a bañarse a las aguas del mar, sin tener el conocimiento de que existen aguas negras al interior del mismo, y esto puede provocar otro foco de infección para los ciudadanos y turistas, sobre la piel o de otra índole.

Vemos con tristeza que Acapulco y los acapulqueños no merecemos tener esos espectáculos de acumulamiento de basura y escurrimientos de aguas negras hacia la bahía, recursos van y recursos vienen según para sanear las plantas tratadoras de aguas negras, pero estas siguen igual o peor, según el presidente de la República hace un año manifestó que bajaría recursos para el saneamiento de las plantas tratadoras de agua negras, mas sin embargo no lo hizo el resultado está a la vista siguen los escurrimientos de aguas negras, siempre los mismo la basura y las aguas negras, no tomando en cuenta otros rubros, que están peor, como dicen en los corrillos del Ayuntamiento municipal, que al fin y al acabo ellos ya se van, que ya están entregando a la nueva administración entrante, y los problemas que nunca se han resuelvo por parte de los gobiernos municipales, a ver si los resuelve el gobierno entrante, así las cosas con estos funcionarios.

Mientas tanto que sigan el acumulamiento de basura y los escurrimientos de aguas negras hacia la bahía, esperando que no nos encontremos con otra pandemia por negligencia de nuestras autoridades municipales, a consecuencia de esto malos funcionarios, S.O.S., hacemos un llamado al gobierno federal y estatal, para que le den otro rostro a este bello puerto, que tantas satisfacciones nos ha dado, y hoy cada día se muere lentamente, y se resuelvan en forma definitiva estos problemas y otros que aquejan a nuestro municipio. ¿O USTED QUE OPINA MABALE LECTOR?.