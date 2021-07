Acapulco necesitará mejores funcionarios

En el gobierno municipal que habrá de encabezar la alcaldesa electa, Abelina López Rodríguez, necesitará de colaboradores que cuenten con experiencia para poder dar resultados y no repetir una administración de lamentos.

Por lo que estoy convencido que es hora de empezar a revisar expedientes y currículums para integrar a las mejores mujeres y a los mejores hombres, en el gabinete municipal.

Esto se tendrá que hacer antes de la entrega - recepción del gobierno municipal, a efecto de que no haya dilación en echar andar el programa de gobierno y se empiece atender la problemática que padece la ciudad.

No se debe ni se puede permitir que lleguen improvisados o que no sean profesionistas, para evitar que se vuelva a repetir que entren y salgan funcionarios, por no dar el ancho, si, como ocurrió en la administración que está a punto de terminar.

El puerto necesita de acciones concretas y atender las prioridades, entre estas terminar con el desabasto del agua potable, que es uno de los problemas que más ha provocado el malestar de la ciudadanía.

Por ese motivo, quien tome las riendas de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco tendrá que ser una persona que conozca del tema.

Otro de los graves problemas que siguen afectando al puerto de Acapulco es la violencia, un asunto que tiene que ser atendido por funcionarios certificados y que gocen de una buena conducta e intachable reputación, que no sean dudosas sus conductas o déspotas, pero además tienen que ser conocedores de la administración pública.

La presidenta municipal, Abelina López, tiene una gran tarea por delante, por eso tiene que elegir con cuidado a sus colaboradores, si es que quiere hacer historia y que esto sirva para seguir con su carrera política.

¿O usted qué opina querido lector?