Acapulco lleno de protestas

Ante las marchas, mítines, bloqueos, de algunos abogados para que sean reabiertas tanto el juzgado civil, familiar, penales y las juntas de conciliación y arbitraje ubicadas en esta ciudad y puerto, cada vez son más frecuentes, en las avenidas principales del puerto, aunadas a las marchas de la ciudadanía por el r eclamo de los servicios públicos de las diversas colonias.

Ya que los abogados y postulantes, persisten en que dichos órganos judiciales, abran sus puertas para continuar con los trabajos o juicios de sus clientes, y exista la justicia pronta y expedita , para los abogados y sus clientes.

Se reclama que en los órganos judiciales, solamente están trabajando los funcionarios, es decir jueces, secretarios de acuerdos, actuarios, y personal administrativo, pero estos lo hacen sin atención al público, a lo que dicen algunos abogados, que con esa medida, no se soluciona nada al respecto a los avances de sus asuntos, por el contrario, presentan demandas y promociones pero que no ven el resultado es decir el acuerdo recaído a su demanda o promoción, por el hecho de no estar atendiendo al público en general.

Es más, manifiestan que no ha tenido respuesta ni del presidente del Tribunal Superior de Justicia, y ni mucho menos de los presidente de las juntas locales de conciliación y arbitraje, menos del secretario de prevención y de trabajo del gobierno del estado, ni mucho menos del secretario de gobierno, quien es el encargado de la política interna del estado, para que exista una solución a este gran problema de los juristas que ya se encuentran desesperados por no tener avances en sus procedimientos judiciales.

Es verdad de que se está pasando por una crisis epidemiológica , por la cuestión de la nueva cepa del virus, pero se debería buscar los mecanismos necesarios para que tanto Presidencia y trabajadores de los órganos judiciales, implementen una norma de trabajo, que no perjudique las medidas sanitarias, vemos que en otros estados de la república, implementaron un programa de trabajo, que solamente estar en él, interior en los pasillos de los órganos judiciales, los litigantes o abogados, que tienen que estar ahí, es decir, si tienen que checar un acuerdo o desahogar una audiencia, si no, no entran.

Debe de existir un diálogo entre autoridades judiciales , laborales y abogados, para llegar a un buen acuerdo y con ello, estar en condiciones de que sus asuntos tengan la certeza de que van por buen camino, es cierto se han dejado de atender a los abogados por muchos, pero también es cierto de que los funcionarios judiciales tomen conciencia de la situación económica en que se encuentran varios abogados, y no solamente pensar en ellos, al fin y al cabo yo tengo mi quincena asegurada, y lo demás hay se va.

En cuanto a los servicios públicos que la ciudadanía reclama a la autoridad municipal , es mejor que esperen sentados, ya que en estos tiempos de transición de gobierno, están más atentos en la fecha en que van a entregar su gobierno, que en resolver los problemas que aquejan a los acapulqueños, así las cosas con nuestra autoridad municipal, de por si en todo este trienio no hizo nada por Acapulco y los acapulqueños.

Esperemos que exista la concordia entre las autoridades de los órganos judiciales y laborales, para encontrar una alternativa, de cómo se puede laborar y así atender al público ya los abogados, para que sus juicios continúen por el cauce legal que corresponda y solamente se permite el acceso a las personas y abogados que vayan a atender una audiencia oa checar sus acuerdos, en base a la lista de acuerdos que saquen las secretarias cada día de los juzgado. ¿O usted qué opina amable lector?