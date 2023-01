Acapulco como hace treinta años

Por fin, vimos el puerto de Acapulco lleno por completo como en aquellos maravillosos años 70’s-80’s . Las principales avenidas se vieron atiborradas de vehículos con tráfico sumamente lento. Las playas de igual manera se llenaron de bañistas y aunque no nos guste hubo algunas familias que osaron acampar en la playa colgando sus ropas en mecates y otros en plena avenida costera. Ahí se vieron escenas como el de calentar sus alimentos en anafres. La noche de Año Nuevo el cielo se iluminó con los cohetes de diferentes colores y formas. Aunque el comentario fue que estuvieron sin coordinación alguna y que el espectáculo de drones solo lo pudieron apreciar por la playa de Icacos. En tanto el grueso de la población se quedó esperando verlos. La costera se quedó paralizada porque los automovilistas y sus acompañantes pararon sus vehículos para disfrutar el show de las luces de Año Nuevo. Afortunadamente, de nuevo se lanzaron cohetes en varios puntos distintos a la bahía de Santa Lucía para que todos gozaran del evento sin discriminación alguna. Los restauranteros, los viene , viene los renta sillas y mesas en la playa etc., hicieron su agosto en pleno diciembre. Los precios por cena se elevaron a las nubes. Los viene , viene sin control alguno de igual manera se dejaban pedir cuotas de cientos de pesos con la amenaza de que de no cooperar el carro sufriría daños. Los arrendadores de mobiliario (sillas y mesas ) se unieron y como delincuentes te quitaban de la playa porque según ellos ahí pondrían sus muebles so pena de que los golpearían. En fin que no entendemos y seguimos matando a la gallina de los huevos de oro. En pero , la basura lució en su máximo esplendor y de la carencia de agua para los que aquí radicamos ya mejor ni hablamos porque a nadie le importa. Con todo esto podemos decir que Acapulco lució sus mejores galas que seguramente dará frutos en próximos eventos. La autopista estaba repleta y las filas eran de varios kilómetros a cualquier hora. CAPUFE seguramente llenó sus arcas como nunca después de que por años está fuerte entrada de dinero se la quedaban los pseudo estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Ojalá que estos ingresos sirvan para mejorar la imagen y servicios públicos del municipio y no para las bolsas de los funcionarios. Falta limpieza y mejoramiento de mobiliario de playas, pavimentación y colocación de tapas de registros en las avenidas. Jardinería actualizada con nuevos métodos de riego y de ornato. Colocación de áreas verdes desde las distintas entradas al puerto. Ordenamiento de los puestos que se colocan en la salida del puerto con mejores fachadas. Más supervisión a los prestadores de servicios para que no abusen de los turistas con cobros excesivos. Feliz Año Nuevo para todos ustedes amables lectores