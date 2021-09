Aborto decisión de pocos, enojo de muchos

La semana pasada los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió una controversia sobre el "aborto" en la que determinó que no se debería penalizar a la mujer que decida suspender el embarazoso como aún sucede en algunas legislaciones estatales.

Esta resolución, aunque legal, no ha sido bien aceptada por muchos grupos afines a la vida en esa etapa de su formación.

En el pasado reciente los grupos pro vida se han contenido y aceptado a regañadientes la determinación legal de penalizar a la persona que abortara después de 12 semanas , con lo que se protegía la vida, ya que científicamente se consideraba que hasta antes de ese tiempo aún no hay vida.

En, pero, los grupos feministas empezaron a luchar porque se despenalizara el aborto, con el visto bueno de muchas y muchas personas enquistadas en el círculo de poder con los resultados ya asentados.

La Iglesia y políticos afines al pensamiento pro vida, se preparan para responder a la determinación de la Corte Suprema lo cual vendrá a polarizar el ya de por sí dividido ambiente social de nuestro país.

Hasta ahora, las razones que esgrimen ambos bandos son un tanto cuanto válidas, pero entre estas dos opiniones está la vida.

¿Los médicos podrían oponerse al aborto invocando la objeción de conciencia por haber jurado hipocráticamente defender la vida ? ¿Acaso estarían penalizados los galenos si se abstuvieran a practicar el aborto?

Los once ministros de la Suprema Corte ya se se hace y es cosa juzgada jurídicamente por lo que, a partir de esta resolución, la libertad de estas mujeres encarceladas por abortar dependiente de un juicio de amparo que de antemano ya lo tienen ganado y más aún , porque la Defensoría de oficio Federal se encargará de representar a todas las personas que se encuentran en esta hipótesis.

Ahora bien, he leído y escuchado las preguntas de los grupos pro vida que apuntan en el siguiente sentido, ¿por qué los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación impusieron las tesis globalizadas sobre derechos humanos que anteponen el derecho de la mujer sobre la vida del producto de la concepción? ¿Por qué no tomar en cuenta la idiosincrasia de todo un país?

En fin, que lo que parecía un hito histórico jurídico va a tener más de un capítulo y se vislumbran nubarrones oscuros que pueden convertirse en rojo.