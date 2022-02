Abelina y el arte de opinar

De acuerdo a la RAE, Real Academia de la Lengua, referencia necesaria para entender lo que los expertos determinan sobre el lenguaje, aunque haga falta adecuar algunos términos para que la sociedad avance en materia sustantiva, por ejemplo, dice que OPINAR ES TENER FORMADA UNA IDEA U OPINIÓN.

Si partimos del principio de la frase “tener formado” nos conduce a entender que antes de que se vierta una opinión, debe haber al menos en nuestra mente la forma de lo que se quiere verter.

La Alcaldesa de Acapulco hace de las palabras no un juego, porque no conduce a una meta, ni permite un aprendizaje -aunque en este caso creo que si- ni es divertido, como supone todo juego. Por lo tanto, lo que en estos poco más de cien días como Presidenta Municipal de Acapulco ha logrado es llamar la atención hacia el puerto no por la inigualable belleza que esta bahía posee, sino por quién la representa, ella, Abelina López Rodríguez.

Se pelea con la prensa a la que llama responsable de la violencia . Le indica imperativamente grabar que “el pueblo me ama”. Voltea el chirrión en esa primera declaración y agrega “¿entonces yo debo callar?”. La prensa de Acapulco se informó y con justa razón, interpuso una queja ante la CNDH.

Pero la abogada no retomó su expresión “¿entonces yo debo callar?”, y concluyó más reflectores sobre ella, atraídos por ella misma. Considere que “el calor y los carbohidratos” son responsables de la violencia. Y quiso corregir el atole y se quedó dentro del engrudo.

Aún no saldríamos del top de referencia nacional cuando sobre los hechos derivados de un operativo de seguridad para resguardar la caseta de Palo Blanco en la Autopista del Sol para evitar fuera tomado por estudiantes de la Normal de Ayotzinapa ante la mirada de observador de la Comisión de Derechos Humanos Nacional y Estatal, la acción de 45 minutos contempló el desplazamiento de un tráiler sin operador que “fue” dirigido sobre la carretera donde se encontró una valla de seres humanos que prestan sus servicios de trabajo en la Policía Estatal y la Guardia Nacional, atrás de ellos las casetas de peaje, y en esa dirección un módulo de información y negocios y más allá vehículos que estaban varados por ese bloqueo. Vimos abrir la valla de los elementos de seguridad, cruzar sin chocar la caseta -no pagó ni cooperó- y se estampó,

Y Abelina, que respaldada por MORENA gana la candidatura del Municipio de Acapulco, vierte una nueva opinión “no hay nadie a quien castigar porque el vehículo iba circulando solo”. Declaración que le ha merecido recordarle que es abogada, doctorante y que ella, de nueva cuenta cita en su cuenta social en su 1/3 dice “El sagrado derecho a disentir: En términos estrictamente legales, el tráiler iba circulando en punto muerto, sin conductor por ello, no hay a quien acusar, pues tampoco hay evidencia de quien (qué individuo particular) tiene esto“. Después muy al estilo que está definiendo se va en su 2/3 contra uno de los medios de los muchos que retoman su dicho y le dice “no entiende en su contexto lo que refiero o no le interesa entender”.