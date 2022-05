¿A qué vienen los médicos cubanos?

El presidente Andrés López ha anunciado que vendrán 500 médicos cubanos, “especialistas”, para ir a las regiones del país donde los mexicanos se rehúsan a asistir. Me pregunto si en esas “regiones” existe la infraestructura hospitalaria y el equipo médico adecuado para las especialidades. Sobre todo en la región de la Montaña. No hay ni en Chilpancingo, mucho menos va a haber en Malinaltepec. ¿A qué va un médico especialista a un sitio así?

El IMSS publicó una convocatoria para que se inscriban médicos a ocupar 13 mil plazas. ¿De especialistas? Varios médicos especialistas, amigos míos -un cardiólogo, un anestesiólogo, un pediatra, un neurocirujano y una dermatóloga- me hicieron el mismo comentario sobre la falta de infraestructura y equipo. ¿Acaso se van a comprar? No lo han hecho en casi cuatro años. Ahora, ¿con qué criterio se van a abrir especialidades en pueblos apartados? No hay ni ha habido un análisis de necesidades y requerimientos, ¿o ya se hizo? En cualquier caso, ¿por qué no se nos ha informado? Por lo que hace a las plazas, ¿dónde estaban? ¿De dónde salieron los recursos para pagarlas? No estaban contempladas en el presupuesto de egresos de la federación, salvo error u omisión de mi parte. Pero, en cualquier caso, ¿por qué no se puso a disposición de los médicos mexicanos desempleados con anterioridad? ¿Qué especialidad o especialidades se van a ofrecer en Cochoapa, por poner un solo ejemplo; se va a instalar la infraestructura, el personal y el equipamiento necesario, así como el surtimiento de medicamentos? Digo, para que haya una razón, una lógica para que un especialista se traslade allá. ¿Por qué 500 y no 400 o 600 o mil médicos?



Lo que va a pasar es que se inscribirán médicos generales, muy pocos especialistas (por la razón arriba escrita) y el gobierno alegará que se prevalecerán 500 especialistas que, como no se inscribieron los que se requieren, echarán mano de los cubanos. Bajo ese subterfugio vendrán esos médicos que son sujetos de esclavitud (así lo ha denunciado la ONU y los propios médicos que han desertado y pedido asilo en Brasil), porque solo reciben el 10 o 15 por ciento de lo que se paga directamente a la dictadura ; y sus familiares se quedan en la isla, como rehenes, garantizando el regreso del profesionista.

Todo parece indicar que se hará el capricho del presidente, aún violando la legislación en materia de profesiones. Todo en aras de refaccionar a la dictadura con dinero de los mexicanos.