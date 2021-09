A mitad del camino, hechos no palabras... Cosas de la política

“Hechos, no palabras”, una frase del general Francisco J. Múgica, usada por el PRI en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Eslogan muy ad hoc al balance de las realidades del gobierno y sobretodo de estilo y "sus datos" de Andrés Manuel López Obrador, slogan que recuerda al pasado histórico y reciente, motivo de presunción y de confrontación, para no perder la costumbre, desde asegurar que no ha subido la gasolina y los combustibles, hasta lo que hoy retumbó 'Tengan para que aprendan, tecnócratas al presumir el incremento de los remesas (algo que no es gracias a sus políticas públicas) que envían los paisanos a sus familias en México, muy a su estilo vuelve a la carga y al "pleito arrabalero", provocador y muy soberbio.

Hay medias verdades o mentiras a medias, no se han violado derechos humanos de migrantes ”, aseguró AMLO en el Tercer Informe, aunque mencionó“ casos excepcionales ”. Y las fotos y los videos y el actuar de los agentes del INM y de la Guardia Nacional lo desdice y son el ejemplo del no respeto a los derechos humanos, evidencias que están latentes y presentes ahí están los "hechos no palabras" y la realidad de lo es palpable, cuestionable y debatible de lo que se ve a la "mitad del camino.

Destacó que es demostrable que no permitir la corrupción y la impunidad ayuda a liberar fondos para el bienestar y el desarrollo del país. Esa es la fórmula: no permitir la corrupción, gobernar con austeridad, y no permitir la impunidad. Moralizar la vida pública de México ”. Y aquí la realidad lo atropella con su CORRUPCIÓN PROPIA, hablemos de las evidencias y presunción de corruptelas de su familia directa y de varios de sus funcionarios, del nepotismo, el amiguismo, la comisión y omisión, la opacidad y el corromper a las fuerzas armadas y la orden de no combatir al crimen organizado y sobretodo la percepción de la sociedad narco con la Política, hechos todos señalados y documentados, claro desdeña dos con el clásico "el PRIAN ROBABA MÁS",

Llama la fijación que tiene y externa de querer no terminar su mandato, parece estrategia para mantener la popularidad pero es una fijación real, habló de la posibilidad de golpe de Estado, maneja su estrategia electoral permanente en lo que considera vital para él, insiste en realizar una consulta de revocación de mandato y justo hoy a la mitad del camino insiste en su deseo y fijación; “Podría dejar ahora mismo la presidencia sin sentirme mal con mi conciencia, que es lo que estimo más en vida”. Puede ser estrategia, puedes ser justificación, negación, fijación o de plano anhelo de dimisión, sólo que no encuentra el punto de victimización que lo haga salir de hombros en la historia de México, se le olvida que su contrato es por seis años, aunque pretenda ver la posibilidad de que se pueda dar una extensión de mandato.

“Vamos bien y estoy seguro que la gente va a votar a finales de marzo del año próximo por que continúe mi periodo constitucional”.