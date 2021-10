4 de octubre, a clases presenciales

Parece que en Guerrero, no existen todavía las condiciones, para que se regrese a clases presenciales en las diferentes escuelas del estado, este cuatro de octubre aunque se pase a semáforo verde, pero pareciera que esto no le importa a la Secretaria de Educación federal y estatal, quieren cumplir a toda costa el regreso a clases.

Existen varios factores que deben tomar la Secretaría de Educación Pública federal y estatal, ver como se encuentran las instalaciones de los diferentes planteles, luego del terremoto del siete de septiembre del presente año, llámese kínder, primaria, secundaria, medio superior o superior, ya que algunos edificios han sufrido daños severos y esto pone en riesgo a los educandos, además de tienen más de un año sin tomar clases en las mismas.

Además no hay un dictamen de cómo se encuentran las instalaciones educativas, por parte de protección civil, además, se debe de realizar el aseo general, la sanitizacion, fumigar los planteles educativos, cosa que no se ha hecho hasta la fecha, y no es tan fácil, ya que se requiere de diferentes productos químicos para desinfectar dichas instalaciones educativas.

Pero además existe la desconfianza de los padres de familia, que no están dispuestos a exponer a sus hijos, mandándolos a la escuela, cuando no existen las medidas sanitarias, aunado de cómo se encuentran las instalaciones de los planteles donde tienen que ir sus hijos a clases para el regreso a clases, ya que existe el temor de que los niños, jóvenes estudiantes sean contagiados de alguna enfermedad, y que el edifico de su plantel se colapse ante el terremoto.

Es cierto que los maestros ya se encuentra vacunados, pero no todos, ya que algunos no quisieron vacunarse contra el virus, pero resulta, ni mucho menos los niños de kínder y primaria, pero el gobierno federal y estatal, a través de la secretaria de educación pública, pretende obligar a los maestros, directivos y alumnos a regresar a como dé lugar a las clases presenciales, sin importarles lo que suceder con el estudiante, o instalaciones en donde se encuentra sus escuelas, ya que algunas tienen muchos años de haber sido construidas, ante ello corren un gran peligro, por la pandemia y los edificios con daños, ya que no han sido vacunados los niños contra el Coravirus del Sars-Cors 19, por la pandemia que estamos viviendo actualmente y los daños ocasionados por el terremoto.

Otro capricho más del señor presidente de la República y ahora del gobierno estatal, en poner tanto al personal docente, administrativo y de intendencia, así como al alumnado, a contagiarse del virus, y al no tener un dictamen de protección civil de cómo se encuentran las instalaciones de los edificios de las instituciones educativas, es una irresponsabilidad de parte del gobierno federal y estatal.

Por lo que debe de poner atención, por parte de los padres de familia, mandar o no mandar a sus hijos a clases presenciales, poniendo en riesgo su seguridad y su propia vida, hacemos un llamado al gobierno del estado, para que ellos, indiquen si existen las condiciones necesarias, y no la ligera, la seguridad para no poner en riesgo la integridad física de los, personal educativo, ni muchos menos estudiantes al alumnado, que son los más vulnerables ante tal situación, con el regreso a clases presenciales, y esto no venga a incrementar los contagios del virus u ocurrió una desgracia al colapsarse algún edificio escolar.

Se deben analizar varios factores, no el solo hecho de que es el tiempo del regreso a clases presenciales, y olvidar la situación que estamos atravesando por la pandemia y terremoto y sus réplicas, porque después no quieran tapar el pozo después del niño ahogado, si no al tiempo. ¿O usted qué opina amable lector?